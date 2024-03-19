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清邁照片充花蓮美景 縣府：已下架

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導

花蓮觀光資訊網去年5月改版，提供「食宿遊購行」資訊，及主題遊程等。網友發現首頁與遊程介紹的照片，竟是泰國清邁的稻浪山景，且刻意將圖片左右翻轉。縣府坦承疏失，已請廠商下架照片，改為花蓮六十石山金針花海，承諾未來加強管理。

有民眾日前在花蓮縣觀光資訊網查旅遊資訊，發現網站首頁的稻浪照片，找不到花蓮哪裡有相近景點，便將網頁截圖分享在臉書。

有人說，照片雖像六十石山美景，但圖片裡的作物是稻米不是金針花；還有人說是富里小天祥的山谷稻田美景，但現場地勢高低與視野都不符合。有眼尖網友推測，根據光線、稻田、山景及小屋，該圖應該是泰國清邁巴邦坪梯田美景，研判圖片來自網路圖庫，質疑為何要用泰國照片。

觀光處長張志翔指出，花蓮觀光資訊網維護是委託廠商，得知照片誤植，馬上聯繫廠商了解情況，根據廠商的說法，泰國的照片有授權，因為看起來有自然的稻浪與山景，才放到官網上。但因認為「花蓮的美景不輸泰國」，已要求廠商下架，並改為花蓮的景色，發生誤植照片感到「很尷尬也很抱歉」。

觀光處觀光行銷科長柯博皙說，觀光資訊網站首頁的底圖，上方有春夏秋冬四個不同的季節時間，會定期更換照片，首頁下面底圖，因網站設計訴求視覺美觀，會以風景照為主。有網友反映指出誤植照片，觀光處一定虛心接受並改進。

泰國 花蓮

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