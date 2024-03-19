綠質疑電動機車新方案 基市府：仍有公益條件

基隆市政府公布公益青年電動機車新方案，放寬申辦條件。市議會民進黨團昨質疑市府擅自取消公益時數，應修正補助計畫送審，通過後再動用預算才合法。環保局回應， 新方案本質不變，仍有公益、汰舊和年齡條件，動用預算合法。

基隆市長謝國樑上任後兌現政見，環保局推動公益電動機車補助政策，申請人數不如預期。環保局15日公布29日起實施加碼補助方案，讓青年人能免費把電動機車騎回家，還有月資費最低0元方案，汰舊換新再領取1萬元獎勵金。

民進黨團總召集陳宜昨說，市府電動機車方案推動5個月，申請數量只有100輛，為此放寬申請條件。過去要做公益4個小時，現在免做公益，有人期待福利會愈來愈好，決定持續等下去。

市議員鄭文婷表示，政府機關預算不能互相挪用，議會去年審議通過「公益青年就業電動機車補助計畫」，實施辦法有要求公益時數。市府現在取消公益時數，把青年定義放寬，能不能再適用有爭議，應先修正補助計畫送審，通過後上路才符合法治要求。

市議員施偉政指出，市府去年編列3.8億元電動機車預算，第1年目標發放1萬輛到1萬5000輛，但至今只有100輛，質疑因執行率嚴重落後，市府不得不下猛藥。

環保局說，執行電動機車方案並非購車贈送民眾，而是民眾購車予以補助，沒有財產問題。加速更新電動載具是世界趨勢，基市府率全國之先，結合最需要電動機車的青年族群，讓基隆市成為城市典範，期待民進黨團共同努力，讓基隆跟上世界淨零碳排趨勢。