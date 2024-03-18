員山鄉民代表會主席補選 副主席林子凱拿下10票全支持

宜蘭員山鄉民代表會主席許芳明日前因病去世，留下的主席遺缺，今天由代表會辦理補選，下午投票結果，由副主席林子凱拿下全票10票當選，過程平和。

員山鄉民代表會共有11席代表，其中民進黨6席、國民黨3席、無黨籍2席。許芳明上月20日不幸因心肌梗塞往生，民進黨代表減為5席，依照地方制度法及代表會組織自治條例規定，代表會主席出缺後必須在3天內報縣府備查，備查後1個月內辦理補選。

42歲的林子凱在員山鄉民代表會中，雖是無黨籍的少數，今天在代表會主席補選時卻能獲得藍綠不分黨派支持，沒有競爭，整個投票補選過程不到1小時結束。

他感謝許芳明主席傳承經驗，也謝謝代表會同仁不分藍綠黨派，一致給予支持，今後將傳承前主席的民主精神，做好溝通及盡督員山鄉公所施政的職責。

擔任第二屆員山鄉民代表的林子凱，這屆他當選副主席1年多，計芳明生前把部分議事規則及經驗傳承給他，讓他有主持議事的經驗。多數代表們認為，林子凱主持議事平穩順暢，處事也圓融，由他來扶正接掌代表會主席，應該是適合人選。