清明節羅東壽園免費掃墓接駁 簡易工具備足借用

為避免掃墓人擠人，宜蘭縣羅東壽園自23日起，接連三個周六與周日提供「玉尊宮停車場」至壽園之間的免費接駁服務，接駁車坐滿即開；3月31日春祭法會當天，從「羅東火車站」及「中山公園」也有往返壽園的接駁服務，可多加利用。

羅東鎮公所今天表示，春祭法會3月31日自上午8時至下午15時30分舉行，法會祭典邀請東淨寺擔任主法，鎮長吳秋齡、代表會主席邱主席擔任主祭官。春祭法會大典主祭壇設於壽園園區，提供家屬參與共修加入為祖先誦經迴向的行列，把思念藉由誦經功德迴向給離世親人，表達尊敬與孝思。

此外，為方便民眾提前掃墓，羅東殯葬所訂3月23、24、30、31日及4月4、5日共6天，在「玉尊宮停車場」至壽園免費接駁，約3至5分鐘一班車，坐滿即開，在這幾天的壽園納骨塔提早於上午7時開放祭拜（「東興科技」無設置接駁站）；春祭法會3月31日當天從上午8時起「羅東火車站」及「中山公園」提供往返壽園的接駁服務。

殯葬管理所除了提供祭祖接駁專車外，為宣導節能減碳，持續推動「紙錢集中燒，子孫庇佑不會少」措施，達到節省減碳，今年紙錢禁燒集中處理時間3月8日至4月8日。

傳統土葬區墓園完成墓道雜草清除，清明疏運假日期間在園區中央停車場設置清明節掃墓服務站，有鐮刀、簡易掃墓用品供民眾借用，並提供礦泉水、棉布手套、急救箱備用，今年購買2台電動灑水機，防範墓區起火。

羅東鎮公所請掃墓民眾落實「四不」、「二記得」，即不燒雜草、不亂丟菸蒂、不亂撒冥紙、不燃放爆竹，務必記得熄滅灰燼、記得帶走垃圾，確保安全。