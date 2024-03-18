花蓮觀光資訊網底圖為泰國清邁 縣府尷尬：加強管理
花蓮縣觀光資訊網提供「食宿遊購行」等資訊，被眼尖網友發現首頁與遊程介紹的照片竟是泰國清邁稻浪美景，縣府坦承誤植，感到尷尬，已改為富里六十石山雲海照片，將加強管理。
日前有網友在花蓮縣觀光資訊網站首頁發現稻浪照片，因找不出是花蓮哪裡景點，於是截圖分享在臉書，希望找出答案；大家議論紛紛，推測可能是泰國清邁巴邦坪梯田美景，同時質疑花蓮有很多美景可拍，為何縣府要用泰國照片。
對此，花蓮縣政府觀光處長張志翔接受媒體聯訪表示，觀光資訊網是委託廠商維護，當得知有照片誤植，馬上聯繫廠商了解情況，根據廠商回報，泰國的照片是經過授權，當時是為了呈現稻浪與山景才採用。
張志翔坦承，花蓮美景不輸泰國，前天已要求廠商下架並改為花蓮美景照片；對此失誤，「感到很尷尬、也很抱歉」，已叮囑廠商以後要小心，避免類似情形發生。
觀光處說明，觀光資訊網站首頁底圖已更換成六十石山的山景搭雲海照片，點入內頁會依春夏秋冬季節而更換照片，都是花蓮風景美照。
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