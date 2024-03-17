獨／基隆長者搭公車慘摔 司機遭投訴急煞又沒下車幫忙

基隆市公車處103路線公車，行駛中正路往循環站，昨天上午近9時，自愛三路右轉至仁二路停靠二信循環站時，有一名長者跌倒，民眾投訴，司機急煞造成老人家跌倒，又沒有下車來幫忙。市府昨晚完成調查，結果認定司機當時應評估是否需要叫救護車，不應該直接離開現場，已要求檢討改進。

有市民昨天在臉書社群「基隆人」貼文，有市公車在轉彎停紅燈或靠站時急煞車，導致一位穿著黃色外套拿藍色包包的阿公，在公車循環站跌倒，在他攙扶阿公下車時，司機一直在旁邊觀看沒有來幫忙。基隆市公車大部分都是老人家，身體肌肉量少沒有手力，怎麼禁得起司機這樣急煞車呢？

市公車處昨天馬上調查釐清，查出該起意外發生在昨天上午8時46分，該公車自愛三路右轉至仁二路時，在停靠二信循環站時發生乘客跌倒，根據初步調閱交通部公路局行車紀錄，轉彎時的車速約為5到9公里每小時。

公車處說，跌倒的是公車內一名年長乘客，公車停靠後，因下車乘客互蹦致長者第一次跌倒，長者跌倒後可能身體不適，下車後行至候車亭又出現摇晃後第二次跌倒，旁邊乘客趕快協助扶至旁邊休息。駕駛員因車上尚有乘客需要持續服務載送，於車旁詢問是否需要協助，但未獲回應，遂回駕駛座繼續駕駛勤務。

公車處表示，已經通知駕駛員，在發生類似事件時，除了詢問乘客的狀況外，還應評估是否需要叫救護車。重要的是，不應該直接離開現場，而應當妥善處理乘客的需求和安全。

市公車處也呼籲乘客請勿在車輛行駛中走動，以確保乘客的安全，並建議乘客在行駛期間緊握扶手，以增加穩定性並降低跌倒的風險，且於下車時勿推擠，以免造成意外。

為加強公車事件處理機制，基隆市公車處也將再近期辦理駕駛教育訓練。透過加強駕駛員的培訓和指導，提高緊急情況應變能力和意識，確保乘客安全，預防類似事件再發生。