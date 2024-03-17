台東富山部落 每年清出掃墓路

台東大武鄉排灣族富山部落，先祖墓園位在偏遠半山腰，但邊坡坍方、雜草叢生，有人甚至找不到祖先墓地，對每年返鄉掃墓的親友來說是條「崎嶇路」，不過部落住民發揮互助愛，每年自發性清理進出動線及墓園雜草，族人說，「都是一家人，何必分你我」。

鄰長何曉英說，過去幾十年來，部落都出錢出力整理墓園道路，久之變成傳統，代代傳承，昨天她全家動員，就是希望旅外親友清明節能順利返鄉掃墓。

富山部落墓園位處偏遠，山路崎嶇，且多處邊坡在颱風過後崩坍，族人要前往墓園很辛苦。族人阿本本說，部落裡大家都是一家人，沒必要分你我，以後誰走了，這裡就是歸處，「現在替大家服務，相信後世也會循這項傳統為大家服務」。

富山部落之外，達仁鄉南田部落也有類似傳統，每家派出1人攜帶打掃工具整理墓園，若無法派出人力，則捐茶水、食物慰勞。有些部落則籌經費把清理工作發包給清寒族人，以工代賑，兼而幫助弱勢。