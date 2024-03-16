基隆電動車免費又0月租將掀登記潮 市府緊急宣布不限量

基隆市政府昨公布「免費青年電動機車」新方案，申請放寬到45歲、不強制做公益，也不必舊車汰舊換新，市府負擔大部分月資費，有的方案長達5年約要4萬多元，估將有大量登記人潮。市府今天緊急宣布，民眾詢問度大增，3月29日新方案上路後，不會採限量申請，而是依申辦狀況逐步提升，達到最終政策目標，4年總計5萬輛電動機車。

市府環保局長馬仲豪今天說，昨天新方案記者會後，湧入許多民眾來電洽詢，市府特別整理民眾三大詢問重點。昨天最初表示首批提供2千輛，為符合市民期待，環保局改將採分階段擴大辦理，3月29日受理申請，新方案並不會採限量申請的模式，而是依申辦狀況逐步提升。

至於每月資費計算，馬仲豪說，公益青年電動機車專案應申請人使用情境不同，可依里程分為高低用量，合約為期3至5年不等，由申請人自由選擇，最低費率可達0元。

馬仲豪並說，不少民眾詢問未來有更多的品牌可以選擇嗎？他指出，市府若指定或僅發放特定電動機車商所提供之車款，恐有不妥。因此，市府將視本專案進度滾動式調整，持續邀請符合國家標準之廠商，目標納入所有國內優秀的電動機車優良廠商，為市民提供更多元的品牌選項。

目前與市府合作的兩家電動機車廠商皆符合經濟部工業局安規認證，無論性能或安全性皆符合市民日常通勤所需。

環保局表示，在財政條件穩健的支持下，市府將採不限量、不限時的方式，逐步推動電動機車方案，邁向台灣2050淨零排放的總體目標。

市府說，做公益也不是必要條件。市府鼓勵申請人若行有餘力，在領車後參與公益活動，將致贈感謝狀，謝謝青年市民對環境與弱勢的付出。投身公益服務並非領車的必要條件，市府廣邀所有申請人，為打造亞洲最有愛城市一同努力。