「剴剴」遭虐死引發關注 花蓮補助保母裝設監視設備

台北1歲男童「剴剴」兒虐案引發社會關注，為提升托育服務照顧品質，花蓮縣政府試辦裝設監視錄影設備補助計畫，提供居家托育人員最高8000元補助，若未來發生兒保、托育照顧爭議案件時，有助釐清責任歸屬。

縣府社會處長陳加富說，公托中心規定必須裝設監視錄影設備，至於縣內登記的居家托育人員300多人，可能出於個人隱私等考量，裝設的不多，居家托育範圍屬私領域，但收托兒童仍有公共考量，因此透過補助鼓勵裝設，未來若發生爭議事件，保母也能保障自身權益。

「花蓮縣居家托育人員於托育地裝設監視錄影設備補助試辦計畫」針對縣內至少連續收托3個月以上，且仍持續收托的居家托育人員，補助設備的監視錄影區域，則限收托兒童主要活動範圍，或托育人員居家核備的托育空間。

補助原則最高可裝設2處，每一處最多裝設2組監視設備，傳統監視錄影設備每支鏡頭含主機最高補助2000元、最多補助4支，監視錄影設備每組最高補助1500元、4組，記憶卡每張最高補助500元、4張，憑購買發票實支實付，期限至今年底。

社會處表示，補助購買的監視設備由托育人員負責保養維護，居家托育服務中心例行訪視時，也會檢查設備及錄影功能是否正常運作。未來若發生兒保案件、托育照顧爭議，家長可申請查閱事發時錄影的影像內容，有助了解事發經過， 可以保障托育人員、收托兒童及家長三方的權益；也會公開有意願設置監視錄影設備的保母名單，供家長參考。