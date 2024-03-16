當七爺八爺走進小學校園 宜蘭東嶽廟信義會70周年特展

宜蘭市東嶽廟信義會成立70周年，在宜蘭人故事館展出文物。信義會經歷前任會長去世，一度減員，10年前開始轉型，積極讓年輕人參與，比起其他神將會更注重歷史文化傳承與成員形象，走入國小校園，讓學童也能親近七爺八爺，本次展覽2個展間中，1間就是兒童展間。

信義會成立於1953年，是東嶽廟8個神將會之一，主要供奉七爺謝將軍、八爺范將軍等8尊神像，去年滿70周年在蘭陽博物館舉行文物特展，廣受好評，延展到今年2月29日，3月1日移師宜蘭人故事館第二次展出，今天開幕活動，立法委員陳俊宇、宜蘭市長陳美玲、縣議員林麗等人出席。

說起神將會，社會大眾的印象可能是陣頭、打架鬧事等負面形象。信義會副總幹事葉精福說，信義會成員出門在外禁止抽菸喝酒嚼檳榔，非常在意形象，此外「接地氣」的方式也獨樹一幟，比起去廟會表演，他們更樂意走進校園，10年前開始和宜蘭國小合作，帶學童畫畫、體驗扛神將等等。

信義會的轉型也就是這10年的事，葉精福回憶，當時老會長去世，會中長者與年輕人意見難以統一，一度出現減員危機；現任會長林明志接任後，嘗試放權給年輕人，由年輕人舉辦各種活動，神將體驗營、彩繪公仔、環保DIY等等，做出成績長輩也更願意信任，毫無保留的傳承經驗。

38歲的周東彥9年前應弟弟邀請加入信義會，此前完全沒有參與類宗教活動的經驗，如今也是幹部之一，他的孩子跟著接觸神將會活動，耳濡目染下，也對神將們備感興趣，「每尊神將長得不同，對孩子來說，就像走進動物園或博物館」；宜蘭素有「神將窟」之名，他希望繼續用這樣特別的方式推廣神將文化。