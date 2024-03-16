影／敦睦支隊訪基隆港 民眾大排長龍登磐石、迪化及成功艦

海軍敦睦遠航訓練支隊今明兩天靠泊基隆港西岸碼頭，磐石、迪化、成功3艘軍艦開放民眾登艦參觀，民眾大排長龍體驗難得的機會，海軍官校鼓號樂隊、陸戰樂儀隊和莒拳隊等多項表演，吸引滿滿民眾參觀。

基隆港是海軍敦睦艦隊環台航訓的第四站，今天吸引很多軍事迷和民眾到場，磐石軍艦（油彈補給艦）、迪化軍艦（康定級飛彈巡防艦）及成功軍艦（成功級飛彈巡防艦）3艘軍艦分列在西三、西四碼頭開放登艦。

磐石艦是海上機動整補艦，船長達196公尺，艦上有文宣館，還有電競、台灣精品、原民、微縮模型、擬真軍藝館、國防館等10個展區，介紹台灣的國防自主、台灣之美、台灣精品、國防自主、人文藝術等，擬真軍藝館有射擊體驗並展示多種槍械模型，軍艦駕駛台內部設施、搭載的雄風飛彈等武器。

市長謝國樑致詞指出，敦睦遠航訓練支隊先前巡迴高雄、花蓮及蘇澳港，今日抵達基隆港，海軍主要任務除維持台海安全、保持對外航運暢通，平時則進行台海偵防、外島運補及護航，並適切支援災害防救工作，感謝國軍保衛台灣民眾。

議長童子瑋說，感謝完成基隆市「市港再生」的百年大計，如今基隆港軍港西遷工程已幾近完工，這是「國防戰備、城市發展」的雙贏，基隆與國軍攜手榮耀這座城市的默契與驕傲。