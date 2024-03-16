基隆體育季開鑼暖暖場謝國樑鳴鑼 千人走親水步道

基隆市體育會主辦的首場健走活動今天在暖暖登場，吸引千餘民眾參與，市長謝國樑敲響銅鑼來為今年體育季揭開序幕，民眾沿著碇內防汛步道往四腳亭方向前進，途中經親水步道及抽水站後折返，來回路程約4公里，健走運動兼飽覽欣賞河岸風光。

今天上午很多民眾扶老攜幼參加，有的全家出動，今天是大太陽的好天氣，吸引大批民眾參加，尤其摸彩品豐富，有很多腳踏車等，十分吸引民眾。

基隆市體育會理事長鄭錦洲表示，除今日的健走活動，3月還有2場健走活動緊接著登場，分別為3月23日「中山區全民健走」，當日上午8點在協和發電廠舉行；及3月30日的「信義區全民健走」，當日上午8點在成功國中舉辦，現場都有精美的紀念品及摸彩，邀請大小朋友揪團來運動。

謝國樑表示，健走是最簡單易行、風險低、效果好的運動方式。在基隆山水環繞的優美環境中運動，不僅能強健體魄，還可以改善人的身心健康狀態，提高生活質量。

教育處代理處長楊桂杰指出，今年度基隆市運動i台灣活動，除了民眾熟悉的健走活動外，亦有更多元的活動內容，如各式球類競賽活動、水域活動、單車運動、體適能課程等，希望市民朋友們能多走出戶外來參加各項活動，養成規律運動的習慣。