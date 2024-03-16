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獨／月眉土資場復運說明會砲聲隆 憂超速重車壓境重演

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆月眉土資場，5年前因大雨造成場區南側部分土石溢流、崩塌，遭到市府勒令停業至今，已獲市府准許復營運許可，昨晚說明會居民砲聲隆隆。圖／義力營造提供
基隆月眉土資場，5年前因大雨造成場區南側部分土石溢流、崩塌，遭到市府勒令停業至今，已獲市府准許復營運許可，昨晚說明會居民砲聲隆隆。圖／義力營造提供

基隆市備受爭議的月眉土資場，5年前因大雨造成場區南側部分土石溢流、崩塌，遭到市府勒令停業至今，2022年前市府准許復營運許可，但市長謝國樑要求採最嚴格把關才會同意恢復營運。昨晚說明會居民砲聲隆隆，憂心砂石車超速、橫衝直撞惡夢重演。業者表明會嚴格控管車次，初期每日80車次，並嚴禁超載及超速、每2年重鋪進出道路。

業者昨晚在過港里民活動中心舉行復運前說明會，現場擠滿民眾，市長謝國樑去年底裁示，要求召開地方說明會妥善溝通後，市府才會同意恢復營運。

議員陳冠羽說，月眉土資場一旦恢復營運，整個暖暖區大受影響，2022年12月前任市府默默准許復營運許可，當時沒有要求業者做出任何改善，橋梁載重偵測、砂石車偷跑及交通回堵問題、道路破損維護、每天多少車次等都沒有對應措施，復營運許可到底怎麼通過的？

議員林昱勳表示，砂石車都從台北方向來，下高速公路後左轉進暖江橋再走興隆街，建議要設左轉專用燈， 否則左轉車都和源遠路直行要去台北的車輛搶快，險象環生也車禍頻傳。

議員連恩典說，砂石車行駛暖江橋上數量應加以限制，否則造成橋上過大負重有橋梁安全疑慮，讓轉進暖江橋的一般車輛通行困難，影響車流順暢。

過港里長陳清池建議，相關改善措施要落實，建議每半年都要向里民說明改善狀況，否則居民只能擔心受怕。

不少居民反對復工，擔心超速橫衝直撞惡夢重演，以前車子都很快，讓居民擔心受怕。一名婦人說，她就是被車子撞到差點死掉的活生生案例，建議改走別的路，不要再來危害暖暖區。但也有居民認為，市府都已合法通過復運，要擋也擋不住，只能要求把威脅降到最低。

義力營造董事長劉進輝說，會漸進式來核准車次，看衝擊到哪裡，目前先開放每天80車次，慢慢再擴大，不會馬上到200多車次。有闗居民提出的意見，都有誠意改善解決，目前經營者已和前手不同，做法也各異。

業者表示，針對超載、超速、違規、汙染道路等都會嚴格把關、監測，並採記點、罰款。暖江橋頭及興隆街口會有義交指揮，行駛時段為上午9時到下午5時，沿線監測道路及設施安全有10處。

市府都發處副處長謝旻成表示，居民提出的意見，會再請業者來改善討論，提出具體妥善的解決辦法，市府會再嚴格把關才會准予復工。警方則說明，未來如有違規會重罰，嚴格取締。

基隆月眉土資場復運說明會砲聲隆隆，居民憂心超速、重車壓境惡夢重演。記者游明煌／攝影
基隆月眉土資場復運說明會砲聲隆隆，居民憂心超速、重車壓境惡夢重演。記者游明煌／攝影

基隆 砂石 謝國樑 議員

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