中油延平聽裝站 可以賒帳怕賴帳

台東縣延平鄉全台唯一中油「聽裝站」，僅站長1人服務，近40年來提供山區村民加油服務，有時也方便「賒帳」，村民拖欠最長就是1年，都由站長布妮自掏腰包墊付，她半開玩笑張貼告示，提醒賖帳民眾記得還錢，外地民眾看了大呼，「布妮站長也太有溫度了啦！」

延平鄉聽裝站於1986年創設，以二戰美軍留下馬口鐵桶、即俗稱的「聽桶」（tin）計量，加油員先把汽油倒入聽桶，再加入汽車油箱，聽裝站因而得名，過去全台約6處，民營化後僅剩延平鄉一站，傳出站長方便村民賖欠，有人拖上1年。

「沒辦法，遇上了也只能三催四請」，聽裝站長布妮笑說，要不是有村民很皮，沒來繳油錢，她也不會張貼告示，村子小，大家口耳相傳就會相互提醒，目前還剩幾個沒來繳，相信應不必再催了。她說，鄉下生活不便，有時村民加油可能忘了帶錢，村內彼此認識，就給個方便，但並非無上限，熟客最多只能欠1000元，多了就抱歉。