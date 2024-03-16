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保育動物尊重原民文化…七彩湖擬畫保護區 核心區禁露營

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導

花蓮南投交界的七彩湖近年常有吉普車、越野機車愛好者前往，威脅生態、原住民族傳統文化，林業署花蓮分署結合在地族人，畫設近6千公頃「Ning-av Kavilan七彩湖野生動物保護區」，已完成保育計畫書，將禁止動力車輛進入，近30公頃的核心區也將禁止露營。

保護區總面積5940公頃，指定七彩湖及其周邊第一條稜線近30公頃為核心區，另有2246公頃緩衝區、3664公頃永續利用區。

花蓮分署表示，七彩湖位於花蓮縣萬榮鄉境內，為台灣面積第二大、水深第二深的天然高山湖，是野生保育類動物重要的棲息地，更是布農族傳統領域及文化遺址所在地，太魯閣族、賽德克族過去也曾在此活動，考量山林開放以後造成衝擊，與相關原民部落共同畫設保護區。

花蓮分署長黃群策說，這是全國第一處由下而上畫設的野生動物保育區。緊鄰七彩湖西側的丹大山區，也由南投分署偕同南投地利部落族人，同步推動畫設「Bunun Acang傳統文化地景野生動物保護區」。

黃群策表示，緩衝區將與族人合作成立共管委員會，預計本月到部落開說明會，希望6月送農業部野生動物保育諮詢委員會審查。

縣議員簡智隆是萬榮鄉布農族人，他表示，七彩湖在不同的時空背景曾有多個族群重疊過，提醒務必與地方充分溝通，更理解這塊土地，才能訂出適切規範；萬榮鄉長梁光明表示，會進一步了解計畫書內容，聽取鄉民意見。

南投 花蓮 野生動物保護區

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