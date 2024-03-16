基隆電動車申請 放寬至45歲

基隆市府昨公布「免費青年電動機車」新方案，申請放寬到45歲，且免舊車換新，尤其由市府負擔大部分月資費，有的方案長達5年約4萬多元。藍營議員認為，受惠更多族群，且月資費大降，符合期待；綠營議員則說，拿市民的錢來大方送，質疑為挽救被罷免連署下降的聲量。

新方案昨公布，從29日起申請首波限2千輛。年齡從20歲到45歲都可申請；6款車完全免費，沒有舊車也可申請，汰舊換新另有1萬元獎勵金；還有2車款是零月租費，市府將幫忙支付月租費3、5年。

市府等同於送車又送月資費，以勁炫125為例，原有電池租賃方案月資費699元，如果市民選0元方案，市府負擔5年，光月資費得付4萬1940元。

國民黨議員連恩典說，免費電動車是很好的政見，但原本限制條件多，且月資費太高，民眾意願不高，調整後將嘉惠更多族群。

民進黨議員鄭文婷表示，可看出是好康大方送，全部月資費支出幾乎由市政府埋單，證明市長謝國樑再次拿市民的錢來大放送，懷疑是否要拉攏市民的好感。

民進黨議員張顥瀚說，電池月資費調降的差額，是由業者自行吸收，還是用市庫的錢去負擔要交代清楚，若不用報廢車輛，那環保署的補助市民根本拿不到，差額是不是又要市民共同負擔。

林姓市民說，30到40多歲也可申請，且又有0元月資費方案，有吸引力，會去申請，等於前5年自己都不用花錢。40多歲李姓婦人說，這次等於市府送車又送月資費，很大方，擔心申請人數一定會爆滿，但花的也是大家的納稅錢，連汰舊都不用，市民不一定都贊成。