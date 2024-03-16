聽新聞
test
0:00 / 0:00

基隆電動車申請 放寬至45歲

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
基市府昨公布電動車申請新方案，限2千輛，29日開始申請，資格大放寬。記者游明煌／攝影
基市府昨公布電動車申請新方案，限2千輛，29日開始申請，資格大放寬。記者游明煌／攝影

基隆市府昨公布「免費青年電動機車」新方案，申請放寬到45歲，且免舊車換新，尤其由市府負擔大部分月資費，有的方案長達5年約4萬多元。藍營議員認為，受惠更多族群，且月資費大降，符合期待；綠營議員則說，拿市民的錢來大方送，質疑為挽救被罷免連署下降的聲量。

新方案昨公布，從29日起申請首波限2千輛。年齡從20歲到45歲都可申請；6款車完全免費，沒有舊車也可申請，汰舊換新另有1萬元獎勵金；還有2車款是零月租費，市府將幫忙支付月租費3、5年。

市府等同於送車又送月資費，以勁炫125為例，原有電池租賃方案月資費699元，如果市民選0元方案，市府負擔5年，光月資費得付4萬1940元。

國民黨議員連恩典說，免費電動車是很好的政見，但原本限制條件多，且月資費太高，民眾意願不高，調整後將嘉惠更多族群。

民進黨議員鄭文婷表示，可看出是好康大方送，全部月資費支出幾乎由市政府埋單，證明市長謝國樑再次拿市民的錢來大放送，懷疑是否要拉攏市民的好感。

民進黨議員張顥瀚說，電池月資費調降的差額，是由業者自行吸收，還是用市庫的錢去負擔要交代清楚，若不用報廢車輛，那環保署的補助市民根本拿不到，差額是不是又要市民共同負擔。

林姓市民說，30到40多歲也可申請，且又有0元月資費方案，有吸引力，會去申請，等於前5年自己都不用花錢。40多歲李姓婦人說，這次等於市府送車又送月資費，很大方，擔心申請人數一定會爆滿，但花的也是大家的納稅錢，連汰舊都不用，市民不一定都贊成。

民進黨 議員 鄭文婷

延伸閱讀

謝國樑電動車送月費！綠批大方為救聲量 藍指更多人受惠

「你們罷免市長我們就罷免議員」 國民黨鎖定5議員罷免

影／民進黨出示錄音檔指控謝國樑動員家族企業罷免議長

基隆東岸商場產權風波…綠議員狠批基市府 爭議合約曝光

相關新聞

宜蘭農舍工程毀鄰田 青農諷：台灣最美風景

江姓青農在宜蘭員山鄉種田12年，近日發現稻田遭一旁施作農舍工程的水泥入侵，5、6排秧苗被毀得一塌糊塗，江妻諷「台灣最漂亮...

中油延平聽裝站 可以賒帳怕賴帳

台東縣延平鄉全台唯一中油「聽裝站」，僅站長1人服務，近40年來提供山區村民加油服務，有時也方便「賒帳」，村民拖欠最長就是...

保育動物尊重原民文化…七彩湖擬畫保護區 核心區禁露營

花蓮、南投交界的七彩湖近年常有吉普車、越野機車愛好者前往，威脅生態、原住民族傳統文化，林業署花蓮分署結合在地族人，畫設近...

基隆電動車申請 放寬至45歲

基隆市府昨公布「免費青年電動機車」新方案，申請放寬到45歲，且免舊車換新，尤其由市府負擔大部分月資費，有的方案長達5年約...

中選會公告遞補 台東縣議員高美珠18日將宣示就職

台東縣議員嚴惠美違反選罷法，花蓮分院判決當選無效定讞。中央選委會今天公告指出，台東縣議會第20屆議員選舉，第11選舉區遞...

旅遊安全宣導週開跑 東北角風管處盼開心出遊平安歸

配合交通部觀光署推動每年3月第3週為「旅遊安全宣導週」，東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處今(15)日與新北市民宿發展協會合作舉辦，水域遊憩活動安全及急救研習活動，宣導水域遊憩活動及急救教育課程，邀請相關政府機關及大東北角觀光圈業者共同參與，期盼共同營造旅遊安全環境，讓來到東北角的遊客開心遊平安歸。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。