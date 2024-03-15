男咆哮阿伯雜物擋道 阿嬤抱歉：日子好過誰要做回收？

基隆市陳姓七旬阿伯在中山一路一處空屋堆置大量回收物，陳姓男子日前認為阻擋到其出入，朝著老翁不斷大聲咆哮，並氣憤地丟擲老翁撿的瓶罐到地上，鄰居見狀報警處理，過程被拍下貼網。警方說，經溝通後雙方都沒有提告。陳姓阿嬤說，日子不好過才做資源回收，會再排好一點。

有網友在「社會事新聞影音」貼出一段影片，是一名男子朝著一旁阿伯大聲咆哮，並氣憤丟擲其所撿拾裝袋的資源回收物，鄰居見狀趕緊報警處理，不少人留言咆哮男欺負可憐撿回收阿伯。

基隆市警局第四分局今天說明，此事發生在12日下午3點半，中山派出所巡佐藍功權、警員吳承諺、朱曉梵到場了解，陳男（47歲）因不滿從事資源回收的陳姓阿伯（74歲），屢屢將資源回收物占據道路，令居民通行不便，才會與其理論。

中山派出所長張哲豪說，經了解雙方並無受傷，而陳姓阿伯亦未追究陳男丟擲回收物的損失，後續經員警溝通協助後平息糾紛。

陳姓老翁的妻子陳姓阿嬤說，大家都是鄰居，她老公每天出去外面撿資源回收過日子，小孩工作不穩定，收入不多，他們日子也不好過，「如果好過，誰會願意資格資源回收？」

她表示，因為要累積到一定的量才能請人來載走，才會堆積在門外，日後會排好一點，比較不會擋到別人走的路，但鄰居也都能體諒他們做回收，只是為了增加一點家用。