40年供加油服務 全台唯一「聽裝站長」太有溫度了啦！

台東縣延平鄉全台唯一中油「聽裝站」，近40年來不僅提供山區村民加油服務，有時也方便通融「賒帳」加油，但有時村民可能忘了要結帳，一拖最長就是1年的時間，站長必須先自掏腰包墊付，讓她不得已張貼告示提醒，讓外地民眾看了大呼「太有溫度了啦！」

中油直營的延平鄉「聽裝站」於1986年設置，是以二戰後美軍留下的「馬口鐵桶」聽桶（tin）計量，為5加侖，加油員工先把汽油加入聽桶，再倒入汽車油箱，聽裝站即因而得名。過去全台偏遠地區約有6處，隨民營化後，現今只剩延平鄉這間，是全台唯一的聽裝站。

「沒辦法，遇上了也只能三催四請繞著村子跑啊」站長布妮說，要不是有村民很皮都沒來繳油錢，她也不會張貼告示出來，但多少還是有效果的，因為村子小，大家就會口耳相傳相互提醒，之前想到有沒繳錢的村民，就會乖乖過來繳，但目前還剩幾個啦，應該不用她去催。

布妮說，「鄉下生活本來什麼就不方便，就連加個油也是，所以才允許給個方便。」會給方便小福利也是大家幾乎都認識，村子彼此常常遇到，但並非方便無上限的，熟客最多也只有1000元扣打，多了就抱歉，就還是有人會忘記繳錢，拖最久1年，就真的是忘了。

「會貼這告示是出於好意啦！」她開玩笑說，因為聽裝站算是鄉內的觀光據點之一，經常有觀光客來看，有人看到外面貼的告示，也都很驚訝的問「真的假的，加油可以先賒帳喔，太有溫度、有人情味了吧！」也有民眾會問，萬一人往生了怎麼收錢，她都回說「就當白包囉」。

告示牌內文寫道「站長的心聲：親愛的朋友，買油不能簽帳喔，來買油時請記得帶著你的錢錢來買油喔，被欠的很累的」。中油台東營運處表示，因目前聽裝站是委外營運，油品買賣至今是沒有問題，也都很正常，過去直營時也都了解山上賺錢不易，就會給方便先加油，等有錢再還。