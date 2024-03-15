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黑尾鷗疑遭油污染黑 宜縣府將派員調查

中央社／ 宜蘭縣14日電

宜蘭蘭陽溪口最近出現一群黑尾鷗身上遭染黑，鳥友質疑是去年底曾飄到宜蘭海岸的油污造成。宜蘭縣政府今天表示，將派員調查。

最近有宜蘭鳥友到蘭陽溪口拍鳥，發現多隻黑尾鷗身上的白色羽毛疑被油污染成黑色或咖啡色，看起來髒兮兮。

因宜蘭頭城沿岸於去年底一度接獲油污通報，當時台東綠島海域才傳出重油污染，各界研判當時的油污可能隨著海流漂到宜蘭；鳥友也因此懷疑，這些殘餘的油污導致黑尾鷗遭染黑。

宜蘭縣政府農業處表示，將派員到蘭陽溪口察看，如果還能自由飛行，顯示健康狀況與覓食能力無大礙，且屆時也會換羽毛；若有飛不起來的黑尾鷗將帶回急救，適當處置。

黑尾鷗屬於中型海鷗，身長約45公分，頭部、頸部及腹部有白色羽毛，主要聚居於東亞地區，包括中國、台灣、日本和韓國，也會到阿拉斯加至北美洲東北部分一帶漂泊。

宜蘭 日本 蘭陽溪

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