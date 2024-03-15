鳩之澤溫泉擬委外經營 裸湯區下月整修

宜蘭太平山國家森林遊樂區內的鳩之澤溫泉，4月1日起將維修男女裸湯區，預計5個月後才會開放。林業保育署宜蘭分署表示，鳩之澤溫泉淡、旺季人流差異大，公家機關經營不易，未來會朝OT委外經營的方向規畫；民眾指出，希望委外經營後，販賣部能有更多商品。

鳩之澤溫泉位於太平山遊樂區內道路宜專一線4.1公里處，海拔高520公尺，溫泉水來自2200公尺深處的地熱，泉水富含礦物質，呈現淡藍色。目前共有家庭湯屋、戶外溫泉SPA區、男女裸湯區，離溫泉區不遠是溫泉煮蛋槽，遊客可以在販賣部購買雞蛋、玉米等食物放到溫泉內水煮。

林業署宜蘭分署4月1日起將翻新、整修男女裸湯區，期間不提供使用，因裸湯區建物本就老舊，也會改建使用需求不大的裸湯區公共廁所，變更為2到3房的員工宿舍。

分署森林育樂科表示，鳩之澤溫泉冬天泡湯旺季遊客眾多，夏天人數稀少，淡旺季落差大，公家機關難以在不同季節分配人力，希望轉型委外經營，也一直有廠商詢問；目前正在前置規畫，待中央核可就開招商說明會、上網招標，希望明年投入營運，未來分署也會持續把關，不用擔心販賣部或其他服務收費會大幅漲價。

常上太平山的民眾說，目前煮蛋槽販賣部商品有限，只有雞蛋和玉米，雞蛋1次還得買6個，對散客不太方便，未來轉型成廠商營運，希望選項更加豐富，比如清水地熱公園販賣部就有超過10種食材，也能吸引夏天時沒有要泡湯的旅客。