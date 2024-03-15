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台9線大禹段機車道 綠燈增為15秒

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導
蘇花改工程處會勘台9線玉里大禹段路口後，機慢車道號誌延長為15秒。圖／蘇花改工程處提供
蘇花改工程處會勘台9線玉里大禹段路口後，機慢車道號誌延長為15秒。圖／蘇花改工程處提供

台９線花東縱谷景觀道路工程拓寬玉里鎮大禹路段，近日號誌燈啟用，機車族抱怨，機車道紅燈要等90秒，綠燈卻僅短短10秒，是「台9線最怪機車道」；公路局表示，因秀姑巒溪疏浚大車多，為避免快車道匯入造成碰撞，採多時相設計，會勘後將機慢車道秒數延長為15秒，後續疏浚完成再檢討。

玉里鎮民反映，大禹路段拓寬後紅綠燈啟用，但明明都是同方向，汽車道及機車道紅綠燈不同步，機車道的紅燈要等90秒，綠燈是全省線道最短的秒數，只有短短10秒，讓機車族通行相當不方便。

蘇花改工程處表示，該路口為台9線大禹至玉里路段道路拓寬工程的工區範圍，為台9線與鄉道橫交的T字路口，台9線主幹道車道配置為南下、北上各兩快車道與一機慢車道。

因秀姑巒溪正在辦理疏濬，砂石車、大型運輸車輛頻繁出入，雖有交通人員指揮進出，但常發生大小車輛爭道的行車事故，去年底當地里長反映會勘後，蘇花改第五工務段邀道路號誌主管機關等相關單位會勘後，先啟用路口號誌，並採多時相號誌減少大車轉彎時因視線死角發生碰撞事故的可能性。

蘇花改工程處表示，考量台9線主線道車流量、大型車輛起步轉彎時間、機慢車道機車流量及機車起步速度等因素，多時相號誌設置主線道50秒、支線鄉道25秒及主線機慢車道10秒，因用路人反映機車道秒數過短，本月11日再次辦理會勘，將機慢車道號誌秒數延長為15秒，南下線機慢車道為避免與快車道匯入車輛碰撞造成行車事故，不開放與主幹線同步直行。

蘇花改 車道

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