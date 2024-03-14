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不用再睡田邊工寮！東華大學開發綠能農用自走車 減輕老農負擔

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
東華大學洄瀾共好大學社會責任中心師生，今年研發智慧農用自走車，可遠程遙控澆灌與搬運，圖為學生測試機器。圖／民眾提供
東華大學洄瀾共好大學社會責任中心師生，今年研發智慧農用自走車，可遠程遙控澆灌與搬運，圖為學生測試機器。圖／民眾提供

國立東華大學洄瀾共好大學社會責任中心（USR），於2年前開發以再生能源供電的紅外線電子圍籬防盜系統，協助西瓜農防範盜賊偷瓜。今年研發一套AI智慧農用自走車，只要動動手指，即可遠程遙控澆灌與搬運，減輕農務工作與時間，也解決人力不足問題。

農務人力隨著人口老化下降，東華USR團隊與能源科技中心、智慧科技中心合作，開發農用自走車，第一階段可遠距遙控澆灌與搬運等工作，未來將加裝設鏡頭，設定追蹤自走AI模式。

東華大學資工系特聘教授顏士淨表示，農用自走車利用太陽能電池運作，續航力約1小時，可節能省碳。車上裝有100公升的儲水箱，自動化的功能可讓農民在定點遠端操控，減輕農作負擔。

顏士淨說，農用自走車未來將新增智慧功能，農友只要帶它走過瓜田一遍，機器會紀錄路徑，之後就能自行穿梭工作，能降低農務人力的需求。

西瓜農楊火土今年74歲，在壽豐鄉米棧種植西瓜長達50年，每年西瓜採收期前，都會睡在田邊的工寮，避免有人偷瓜。東華大學USR團隊與能源科技中心，設計利用再生能源供電的紅外線電子圍籬防盜系統，只要有人入侵就會感應並通報，讓瓜農能透過手機掌握瓜田動態。

現在有了農用自走車，楊火土試用後笑稱「工作量減輕，人都變懶了」他說，過去澆灌、施肥要開搬運車到田裡，新的機器讓他只要坐在瓜寮動動手指就能完成農務工作，十分方便，也開玩笑地說，過去睡工寮是保護西瓜，現在則要看守機器。

另外，近日天氣溫差大，西瓜生長速度受影響，楊火土說，適合西瓜成長的溫度為25至28度間，最近天氣都在10幾度，導致今年西瓜生長速度較慢，不過整體產量應該比去年好，今年價格需待開採後才會出爐。

東華大學洄瀾共好大學社會責任中心師生，研發智慧農用自走車，協助瓜農農務工作，大幅節省工作人力與時間。記者王思慧／攝影
東華大學洄瀾共好大學社會責任中心師生，研發智慧農用自走車，協助瓜農農務工作，大幅節省工作人力與時間。記者王思慧／攝影
西瓜農楊火土有了農用自走車，減輕農務工作，笑稱過去睡工寮是保護西瓜，現在則要看守機器。記者王思慧／攝影
西瓜農楊火土有了農用自走車，減輕農務工作，笑稱過去睡工寮是保護西瓜，現在則要看守機器。記者王思慧／攝影
東華USR團隊與能源科技中心、智慧科技中心合作，開發農用自走車，自動化的功能可讓農民在定點遠端操控，減輕農作負擔。圖／民眾提供
東華USR團隊與能源科技中心、智慧科技中心合作，開發農用自走車，自動化的功能可讓農民在定點遠端操控，減輕農作負擔。圖／民眾提供

東華大學 西瓜 農民

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