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太平山鳩之澤溫泉朝委外經營方向規畫 裸湯區4月封閉
宜蘭太平山國家森林遊樂區內的鳩之澤溫泉，4月1日起將維修男女裸湯區，預計5個月後才會開放。林業保育署宜蘭分署表示，鳩之澤溫泉淡旺季人流差異大，公家機關經營不易，未來會朝OT委外經營的方向規畫；民眾希望，委外經營後煮蛋槽販賣部能出售更多商品。
鳩之澤溫泉位於太平山遊樂區內道路宜專一線4.1公里處，海拔高520公尺，溫泉水來自2200公尺深處的地熱，泉水富含礦物質，呈現淡淡藍色。目前共有家庭湯屋、戶外溫泉SPA區、男女裸湯區，離溫泉區不遠是溫泉煮蛋槽，遊客可以在販賣部購買雞蛋、玉米等食物放到溫泉內水煮。
林業署宜蘭分署日前宣布，4月1日起將對男女裸湯區進行翻新、整修工程，期間不提供使用，預計將施工5個月。整修是因為裸湯區建物本就比較老舊，需要翻新，此外也會改建使用需求不大的裸湯區公共廁所，變更為2到3房的員工宿舍。
宜蘭分署森林育樂科表示，鳩之澤溫泉冬天泡湯旺季遊客眾多，夏天人數稀少，淡旺季落差大，公家機關難以在不同季節分配人力，希望轉型委外經營，也一直有廠商詢問；目前正在進行前置規畫，待中央核可就開招商說明會、上網招標，希望明年投入營運。
森林育樂科指出，委外採OT模式，建物不會大改，營運廠商頂多做輕部裝修；分署也會持續把關，民眾不用擔心未來販賣部或其他服務的收費會否出現大幅變化。
常上太平山的民眾說，目前煮蛋槽販賣部商品有限，只有雞蛋和玉米，雞蛋1次還得買6個，對散客不太方便，未來轉型成廠商營運，希望選項更加豐富，比如清水地熱公園販賣部就有超過10種食材，也能吸引夏天時沒有要泡湯的旅客。
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