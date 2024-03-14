紅燈90秒、綠燈僅10秒挨批！ 台9線玉里大禹段機車道秒數延長

台９線花東縱谷景觀道路拓寬工程，近日玉里鎮大禹路紅綠燈啟用，同向汽、機車分道，機車族抱怨交通號誌不同步，機車道紅燈要等90秒，綠燈卻只有短短10秒，批評是「台9線最怪機車道」；公路局表示因秀姑巒溪疏浚大車多，為避免快車匯入造成碰撞，會勘後已將機慢車道秒數延長為15秒，後續疏浚完成後再檢討。

有玉里鎮民反映，大禹路段拓寬後紅綠燈啟用，但明明都是同方向，汽車道及機車道紅綠燈不同步，機車道的紅燈要等90秒，綠燈是全省線道最短的秒數，只有短短的10秒，讓機車族通滿當不方便。

蘇花改工程處今天表示，該路口為台9線大禹至玉里路段道路拓寬工程的工區範圍，為台9線與鄉道橫交的T字路口路型，台9線主幹道車道配置為南下、北上各兩快車道與一機慢車道。

因秀姑巒溪正在辦理疏濬，砂石車、大型運輸車輛頻繁出入，雖有交通人員指揮進出，但常發生大小車輛爭道的行車事故，去年底當地里長反映會勘後，由設置單位蘇花改第五工務段邀集道路號誌主管機關等相關單位會勘後，先啟用路口號誌，並採多時相號誌減少大車轉彎時因視線死角發生碰撞事故的可能性。

蘇花改工程處表示，考量台9線主線道車流量、大型車輛起步轉彎時間、機慢車道機車流量及機車起步速度等因素，多時相號誌設置主線道50秒、支線鄉道25秒及主線機慢車道10秒，因用路人反映機車道秒數過短，11日再次辦理會勘，將機慢車道號誌秒數延長為15秒，南下線機慢車道為避免與快車道匯入車輛碰撞造成行車事故，不開放與主幹線同步直行。