快訊

阻止抖音亡國？美國TikTok禁令法案，如果違反會發生什麼事

國民黨「新三子」成形中！她成藍營新共主 綠白磨刀霍霍

大同整合芙蓉大樓卻卡在林郭家族 王光祥只能放手出售

台水首座小水力發電 利嘉淨水場年減碳排336噸

中央社／ 台東縣14日電

配合政府推動綠能，台水公司利用台東利嘉淨水場約54公尺落差，設置首座小水力發電，目前穩定發電，發電量可供200戶家庭用電，減少年碳排量約336噸。

台灣自來水公司評估利嘉淨水場至取水口有50多公尺高低落差，因此設置小型水力發電，每小時可發電130千瓦（kw），1天發電量約可提供200多戶家用電力，發完電的水再依處理程序變成家用自來水，把水資源充分利用。

自來水公司第十區管理處今天首次邀請民眾觀摩，簡報中表示，台東利嘉淨水場水源來自利嘉溪，由取水口經沉砂池進入導水管線，採重力流方式進入淨水場，處理流量約0.35噸/秒，落差約54公尺，可利用的水位落差能量白白浪費。

因此於民國109年10月完成可行性評估，110年9月完成委外建操作標案，並於112年1月為台水公司首案成功完工併聯發電之場域，發電設置容量130KW，估年電量約68萬度，可減少年碳排放量約336噸。

為維持供水品質，設置小水力發電須不影響既有自來水供水模式與輸水管路安全，並以無油、無污染水輪機組發電，確保水質安全。

第十區管理處長吳界明接受媒體聯訪表示，利嘉淨水場在兼顧供水穩定外又多了一個綠能，基本上這個小水利發電不會有環境污染問題，已經穩定發電1年多，發電量可供約200戶家庭用電，成為自來水公司淨水場發電示範點，也是台水小水力發電首例。

他表示，今年陸續在中部與南部地區，還會有3個淨水場加入小水利發電，把水資源充分利用，但水源不足情況下，會優先提供民生自來水使用。

台東 水資源 水質

延伸閱讀

綠能極大化！台水台東淨水場也能發電 供200家戶用電

減碳方法學 新增三招

小水力發電全縣唯一 公館黃金小鎮休區發展綠色亮點

桃園與台積電合作造林1.8公頃 張善政力推農業廢物減碳

相關新聞

影／拆樑罷免首階段達標 謝國樑回應：賣力、努力做好市政工作

「山海公民拆樑行動」自3月8日起，發起罷免基隆市長謝國樑連署，行動小組昨天宣布已累積3100多份，第一階段提議人已經達標...

紅燈90秒、綠燈僅10秒挨批！ 台9線玉里大禹段機車道秒數延長

台９線花東縱谷景觀道路拓寬工程，近日玉里鎮大禹路紅綠燈啟用，同向汽、機車分道，機車族抱怨交通號誌不同步，機車道紅燈要等9...

推動原住民族正名修憲 學者高德義獲頒一等獎章

國立東華大學民族事務與發展學系退休教授高德義，過去將憲法中「原住民」正名為「原住民族」，進而有「原住民族基本法」的制定，...

拆樑行動首階達標 市府：謙卑做好市政

「山海公民拆樑行動」3月8日起發起罷免基隆市長謝國樑連署，透過網路社群號召，搭配實體連署站提供民眾連署，行動小組昨宣布，...

宜蘭綠博30日登場 新北設物產館

2024宜蘭綠色博覽會3月30日登場，新北市長侯友宜與宜蘭縣長林姿妙昨同台宣傳。新北市農業局表示，此次受邀設置新北物產館...

警政署長 慰問八堵所受傷女警

新北簡姓男子上月29日深夜開車衝入分駐所，造成警員蘇昱鴻死亡，廖姓女警受輕傷。蘇姓警員前天辦告別式，警政署長黃明昭出席公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。