台水首座小水力發電 利嘉淨水場年減碳排336噸

配合政府推動綠能，台水公司利用台東利嘉淨水場約54公尺落差，設置首座小水力發電，目前穩定發電，發電量可供200戶家庭用電，減少年碳排量約336噸。

台灣自來水公司評估利嘉淨水場至取水口有50多公尺高低落差，因此設置小型水力發電，每小時可發電130千瓦（kw），1天發電量約可提供200多戶家用電力，發完電的水再依處理程序變成家用自來水，把水資源充分利用。

自來水公司第十區管理處今天首次邀請民眾觀摩，簡報中表示，台東利嘉淨水場水源來自利嘉溪，由取水口經沉砂池進入導水管線，採重力流方式進入淨水場，處理流量約0.35噸/秒，落差約54公尺，可利用的水位落差能量白白浪費。

因此於民國109年10月完成可行性評估，110年9月完成委外建操作標案，並於112年1月為台水公司首案成功完工併聯發電之場域，發電設置容量130KW，估年電量約68萬度，可減少年碳排放量約336噸。

為維持供水品質，設置小水力發電須不影響既有自來水供水模式與輸水管路安全，並以無油、無污染水輪機組發電，確保水質安全。

第十區管理處長吳界明接受媒體聯訪表示，利嘉淨水場在兼顧供水穩定外又多了一個綠能，基本上這個小水利發電不會有環境污染問題，已經穩定發電1年多，發電量可供約200戶家庭用電，成為自來水公司淨水場發電示範點，也是台水小水力發電首例。

他表示，今年陸續在中部與南部地區，還會有3個淨水場加入小水利發電，把水資源充分利用，但水源不足情況下，會優先提供民生自來水使用。