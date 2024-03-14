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宜蘭綠博30日登場 新北設物產館

聯合報／ 記者江婉儀／新北報導
宜蘭綠色博覽會將在本月30日開幕，新北市長侯友宜（左五）與宜蘭縣長林姿妙（右五）昨天主持啟動儀式，邀請民眾同樂。記者陳正興／攝影
宜蘭綠色博覽會將在本月30日開幕，新北市長侯友宜（左五）與宜蘭縣長林姿妙（右五）昨天主持啟動儀式，邀請民眾同樂。記者陳正興／攝影

2024宜蘭綠色博覽會3月30日登場，新北市長侯友宜與宜蘭縣長林姿妙昨同台宣傳。新北市農業局表示，此次受邀設置新北物產館，以萬金杜鵑布置場館，活動期間每周假日展售新北農漁產品，在新北周期間，新北市民可享優惠門票價100元。

林姿妙說，宜蘭綠色博覽會自2000年創辦至今，已成為全國知名的春季大型環境教育旗艦活動。今年度綠博秉持過往的環境生態保育信念，以「地球學院 Earth Academy」為主題，將往年展區打造成不同「學系」，以寓教於樂方式，讓民眾從各種不同面向來理解永續意義、用各種不同方式來實踐永續目標。

侯友宜表示，新北市長年推動環境永續，今年響應綠博設置新北物產館，當中以萬金杜鵑布置場館，讓萬金杜鵑之美到宜蘭持續綻放，除傳遞永續理念，也讓新北優質農產品被大眾看見，跨縣市合作一同提高農漁產業收入。

今年4月22日至28日是綠博新北周，新北市民到新北館參觀，享門票優惠100元，也可欣賞美麗的杜鵑花藝術作品。

宜蘭 杜鵑花

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