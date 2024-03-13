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宜蘭碧候溫泉營收款短少羅生門 縣府主管掏腰包補回

中央社／ 宜蘭縣13日電

宜蘭縣碧候溫泉去年遺失新台幣5200元營收，員工們否認偷取，檢警也查不到竊嫌。宜蘭縣政府今天表示，短少款項由工商旅遊處長李東儒補回。

碧候溫泉由縣府工旅處管轄，園區收有溫泉票、停車費用等。去年8月11日，工旅處人員前往收款時，發現保險箱內8月6日當天的營收款5200元不翼而飛，但內部調查找不到竊嫌，8月15日向當地派出所報案。檢警之後調查，園區人員都否認，加上證據不足，不起訴負責員工，全案變成羅生門。

工旅處今天指出，經內部檢討，已調整當地辦公室的監視器對準保險箱，並要求必須2名專責人員才能開啟保險箱，建立安全機制。此外，經行政程序確認，基於最後管理權責，由李東儒補回當天失竊金額。

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