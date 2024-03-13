罷免謝國樑行動收到3100份提議 第1階段達標

公民團體「山海公民拆樑行動」8日展開第1階段罷免基隆市長謝國樑，至少要提出3080名提議人名冊，行動發言人林茵茵說，截至今天下午4時30分，已收到3100多份提議書，達到送件門檻。

基隆市政府發言人余治明表示，「會謙卑的做好市政工作，讓更多市民滿意我們的施政」。

林茵茵接受中央社記者電訪表示，雖然已達到第1階段最低門檻3080份提議書，但計畫4月初送件不變，希望能收到超過萬份提議書，畢竟第2階段只有60天可以蒐集連署書。

林茵茵說，目前規劃送件後，陸續展開實體活動，例如舉辦街講、記者會、上政論節目討論，對於是否打算邀請謝國樑辯論，她表示，「本來沒有，會和團隊成員溝通，需要一點時間」。

至於團隊是否受到外界壓力，林茵茵表示，當然有，領銜人戴璟安從未對外提及上班地點和住家地址，基隆市政府卻打電話到戴璟安的公司，戴璟安因而受到公司高層「關切」罷免行動，不只如此，還有里長前往「關切」，請問謝國樑可以這樣做嗎。

對於東岸商場爭議，林茵茵說，市府低價委商，又與微風集團簽訂長達20年合約，且市府在尚未擁有全部產權下，未待法院判決確定後聲請強制執行，就強行破門而入，市府非常「鴨霸」，行徑有如強盜。

依據公職人員選舉罷免法規定，提議人人數應為原選舉區選舉人總數1%以上，根據中選會統計，民國111年基隆市長選舉，選舉人數為30萬7913人，因此至少要提出3080名符合規定的提議人名冊。

罷免第2階段為連署，連署人數需原選舉區選舉人總數10%以上，因此至少需3萬792人連署，第3階段投票結果，有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數1/4以上（7萬6979票），即為通過。