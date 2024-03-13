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德國在台協會訪花蓮縣府 強化災害應變救護應對

中央社／ 花蓮縣13日電

德國在台協會副處長何峰（Andreas Hofem）今天拜會花蓮縣府、參訪消防局災害應變中心等，雙方就天然災害緊急救護應對措施、德國在台發展及兩地教育文化交流等議題討論。

何峰今天與花蓮副縣長顏新章會面，參訪花蓮縣消防局災害應變中心、救災救護指揮中心等，雙方就德國僑胞在花蓮遇到天然災害或緊急事故，應如何溝通與協作模式討論。

何峰分享在台德國人的經濟及產業發展情況，包括半導體、綠能及學術工作等領域，也感謝花蓮縣府與德國史坦堡縣建立姊妹市關係，為兩地人民友好交流及合作奠定基礎。

顏新章指出，花蓮推動國際友好及外國人士友善政策，推出外國人生活適應課程、國際友善環境營造及舉辦國際活動等。

花蓮縣府補充，前縣長傅崐萁任內與德國史坦堡縣建立姊妹市，在教育文化交流方面，包括推動希望工程公費送學生至德國留學，近期也有德國凱爾大學和國立東華大學教育交流。

會面過程，雙方對未來進一步合作與交流持開放態度，期待未來能夠在更多領域合作機會，共同推動台德友誼新里程碑。

外國人 德國 花蓮

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