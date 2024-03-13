宜蘭綠色博覽會3月30日武荖坑開幕 告五人獲邀代言

宜蘭綠色博覽會30日將於蘇澳武荖坑風景區開幕，邀青年樂團「告五人」擔任宜蘭觀光文化大使。縣長林姿妙今天在記者會說，活動有定目劇與闖關，邀民眾與師生開心玩、愉快學。

林姿妙今天與新北市長侯友宜，在新北市府舉行2024綠博會記者會，宣布活動自3月30日起至5月20日止，在武荖坑有16處水陸永續展區，13種物理遊戲與勇氣闖關。

林姿妙表示，宜蘭綠博會自2000年創辦至今，已成為知名春季大型環境教育活動，今年以「地球學院」為主題，將展區打造成不同「學系」，以寓教於樂方式，理解聯合國永續發展目標（SDGs）的意義。

侯友宜表示，今年響應綠博設置新北物產館，以萬金杜鵑花布置場館，以食農教育為主題，盼望青農返鄉創業優質農產品被看見，縣市合作提高農漁產業收入。

侯友宜說，應珍惜生物多樣性，並扎根永續環境理念，與全世界接軌。期望大家多參觀宜蘭綠色博覽會，也到新北市海岸線觀光休閒。

新北農業局長李玟說，新北市萬里區、金山區，是台灣杜鵑花苗主要產區，種植規模達30公頃，年產量約600萬株，佔全台8成，培育品系超過300種。與宜蘭縣合作，也可讓縣民欣賞萬金杜鵑之美。

市府說，4月22日至28日是綠博新北週，新北市民前往新北館參觀，享門票優惠，且可欣賞美麗的杜鵑花藝術作品，週末還可現場報名創意DIY活動。

「告五人」為宜蘭子弟，出席記者會時表示，為家鄉的小吃、美食、景點代言，呼籲歌迷於3月16日、17日揪團一起遊宜蘭、前往宜蘭運動公園體育場看演出。