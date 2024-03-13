服務偏鄉行動不便長者 花蓮行動式藥局專車開拔

花蓮首輛由長照機構購置、專為偏鄉長者服務的行動式藥局專車，近期跑完秀林鄉後，15日將至美崙民勤關懷據點、20日開抵壽豐文健站，提供年邁或傷殘民眾送藥及藥物諮詢服務。

長期在花蓮耕耘的居家照護機構-富爾捷，提供民眾多元的護理照顧，同時結合政府機構和醫療院所資源，建立居家式照護服務體系。

富爾捷長照機構發布訊息表示，多年來在遍及花蓮13鄉鎮的服務中，感到個案因年邁或傷殘等生活上需要諸多的照護，長期領藥與用藥需協助，所以添購1輛行動式的醫藥服務專車，為需要的民眾提供長期送藥及藥物諮詢服務，也讓民眾瞭解居家服務機構的申請機制與方式，還有物理治療的體適能免費測試與講解。

富爾捷表示，購置行動式藥局專車就是要服務偏鄉，解決長者長期處方箋領藥的不便，加上機構中除到宅服務的居家服務外，還有到宅沐浴車、長照巴士、到宅物理治療師，都可以讓偏鄉長者得到一般長照機構未及的多元且全面服務。

2024年擴大服務量能，長照巴士與到宅沐浴車因為預約量暴增，所以陸續增購車輛加入服務，以滿足需要幫助的家庭。3月起，這支公益關懷服務團隊將要前往壽豐文健站及花蓮市美崙民勤關懷據點銀髮站，繼續發揚這股愛的力量。

秀林鄉代表王沈剛竹與陶樸閣原住民合作社的伙伴，連續參與8場文健站活動，熱心提供生活用品物資，王沈剛竹表示，自去年7月起每月一場的部落公益關懷活動，從銅門、重光、三棧、民有、富世、榕樹、加灣等7個文健站，每一場都看到富爾捷服務團隊的專業與熱情，不但帶動現場長者開心活動，也增進許多生活保健方面的知識。