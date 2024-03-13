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財政部：基隆東岸停車場OT案 無包庇情事
針對財政部遭質疑包庇基隆市東岸停車場促參OT案一事，財政部今（13）日表示，該案已進入訴訟程序中，尊重法院判決結果，若有促參法規相關疑義將協助提供法規釋疑，無「由地方首長依個案判斷」，也無包庇情事。
財政部推動促參司說明，依促進民間參與公共建設法(促參法)規定，OT案為「民間機構營運政府投資興建完成的建設，營運期間屆滿後，營運權歸還政府」，ROT案則是「民間機構投資增建、改建及修建政府現有建設並為營運，營運期間屆滿後，營運權歸還政府」，兩者差異顯而易見。
對於基隆市東岸停車場無OT案轉為ROT案情形，財政部指出，經檢視基隆市東岸停車場案投資契約，明訂為OT案，其公共建設為既有停車場委託營運，公共建設類別屬交通建設，契約明訂另將1樓商場及頂樓廣場委託經營，為附屬事業，該案於2016年經該市府核定增建2樓至4樓商場，屬附屬事業增建，非屬促參法所訂「政府現有建設」的增建、改建及修建，並無促參法所稱ROT案適用，也沒有OT案轉為ROT案情形。
財政部強調，基隆市政府於2016年9月9日函請財政部促參司就「民間機構得否依招商文件及投資契約規範於履約期間增加投資」一節釋疑，因依促參法第12條規定「主辦機關與民間機構之權利義務，除促參法另有規定外，依投資契約之約定」，該案既無OT案轉為ROT案適用之虞，且財政部推動促參司基於尊重主辦機關權責，請該市府依據投資契約約定，本權責核處，並無疑義，無「由地方首長依個案判斷」，也無外界所稱包庇情事。
財政部解釋，基隆市東岸停車場案自始為OT案，至於得否增建商場作為附屬事業，應由主辦機關及民間機構依投資契約約定及程序辦理。
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