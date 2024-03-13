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不老騎士穿過蘇花公路 九旬翁元氣滿滿「完全不累」！

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
90歲不老騎士劉文德（左）和女兒劉淑雯（右）。記者陳敬丰／攝影
90歲不老騎士劉文德（左）和女兒劉淑雯（右）。記者陳敬丰／攝影

弘道老人福利基金會舉辦的2024不老騎士之旅繞過半圈台灣，昨天從花蓮向北穿過蘇花公路抵達宜蘭，團中第二年長的90歲騎士劉文德大笑說「不會累」！妻子去世後，劉文德一度陷入低谷，這次在10多名兒孫的鼓勵下跨上機車，既完成自己的夢想，也希望幫助其他弱勢長者。

劉文德出身高雄旗山，擁有5000多棵香蕉樹，除了右耳不太靈光，談笑間中氣十足，上下樓梯不用他人攙扶，年至九旬仍然硬朗。10年前劉就曾參加弘道在花蓮舉辦的「不老水手」，頂著大太陽划獨木舟；當時妻子尚在人世，儘管行動已不太方便，仍耐心陪他一次次的在豔陽下練習。

3年前，劉文德的妻子去世，不僅如此，他還先後失去姊姊與弟弟，形單影隻的把自己關在家中，有時一待就是一整天，孤獨地品嘗親人離開的悲傷。兒孫希望找回從前那個開朗的香蕉爺爺，想起他曾說過要騎車環島，於是6個兒女和10多個內外孫一起湊出了5萬元捐款，鼓勵「不老騎士」再次出發。

談起兒孫們的紅包，劉文德有些不好意思，「過意不去啦」；有了必須奮鬥的目標，劉文德的生活逐漸回到正軌，去年健檢「零紅字」，也在兒女照看下特訓騎行山路，上周與28名不老騎士從台中出發，展開為期10天、1175公里的圓夢之旅。

到宜蘭已是第7天，騎行超過700公里後，劉文德仍興奮的說，「不累，不會辛苦」，很高興耄耋之年還可以騎車行遍台灣。身為全團第二高齡，不管是志工或其他較年輕的騎士都會主動照顧，劉文德仍豪氣不減，「我平常在家還可以自己洗衣服呢」！

陪在劉文德身邊的是他的五女劉淑雯，她是在職護理師，平常在醫院近距離體會高齡化社會的衝擊，這次捐款鼓勵父親參加不老騎士，既希望為長輩盡一分心力，也想讓子姪輩看到「自己的阿公親身參與不老騎士活動」，更能了解長照的重要性。

弘道基金會今年的不老騎士團共29人，平均年齡75歲，最長者為100歲，最年輕則是65歲，3月7日從台中出發逆時針環島，預計16日回到台中，今天在蘭陽仁愛之家與據點長者互動交流。基金會表示，今年還肩負獨居弱勢長輩餐食計畫愛心大使任務，號召社會大眾關注長輩餐時議題。

弘道基金會不老騎士旅行團今抵達宜蘭礁溪鄉蘭陽仁愛之家，與據點長者互動交流。圖／弘道老人基金會提供
弘道基金會不老騎士旅行團今抵達宜蘭礁溪鄉蘭陽仁愛之家，與據點長者互動交流。圖／弘道老人基金會提供
不老騎士團昨穿過蘇花公路抵達宜蘭，一夜休息後，今天到蘭陽仁愛之家與據點長者互動，又將踏上征途。圖／弘道老人基金會提供
不老騎士團昨穿過蘇花公路抵達宜蘭，一夜休息後，今天到蘭陽仁愛之家與據點長者互動，又將踏上征途。圖／弘道老人基金會提供

捐款 長輩 騎車環島

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