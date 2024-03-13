宜蘭南澳海域昨起全面開放 游泳、衝浪等活動不再受限

宜蘭南澳神秘沙灘先前不開放衝浪、游泳等活動，引起衝浪玩家不滿，去年揪團下水爭取親水權，今年初縣府工商旅遊處開會協商，確認廢除禁令，昨天公告生效，此後從烏石鼻到和平溪口距離海岸400公尺的海域內，民眾可以自由從事各項水域遊憩活動。

南澳神秘沙灘2018年發生瘋狗浪捲走沙灘車，帶走5條生命，縣府公告禁止水域遊憩活動，2020年委託國立成功大學評估，2021年修正公告，第一階段開放每年4到9月從事中低風險活動，如獨木舟、立式划槳（SUP）；游泳、衝浪與水上腳踏車被列為高風險，全年禁止。

數名衝浪客去年12月到神祕沙灘衝浪，警方到場盤查，衝浪客發起「#OceanShouldBeEveryones」活動，1周後糾集數百人到神祕沙灘北邊的鴛鴦山定情湖沙灘抗議。工旅處今年1月25日邀請地方人士、水上活動愛好者開會達成共識，全年開放南澳海域從事各項水域遊憩活動，設置告示牌告知名種各項活動的風險。

工旅處昨（12）日公告，廢止原先規定，全面開放烏石鼻到和平溪口自高潮線向海延伸400公尺的海域，可以從事所有水域遊憩活動，在各海灘處設立3面告示牌，告知活動風險分級、陡降型海岸與裂流應對措施、各類海象資訊的APP連結。

工旅處提醒，南澳的海灘、出海口與海域生態豐富，請民眾勿使用各類清潔用品，避免破壞環境；該區域不時有NGO保育團體調查生態，民眾若遇到，請不要觸碰或破壞保育團體的器材設備；每年4到8月是二級保育類小燕鷗繁殖期，南澳溪出海口一帶會設置管制區，民眾不得進入。