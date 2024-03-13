廣場鋪草皮遊憩有危險？謝國樑：車阻一直都在並會改良
基隆市政府正在文化中心廣場鋪設人工草皮，提供民眾更舒適的遊憩空間，但先前公布的「模擬圖」，臨信一路原有的車阻消失，有人擔心小朋友的安危。基隆市長謝國樑今早說，完工後車阻不會拿掉，並會再設計具造景功能的車阻取代。靠信一路側也會留通道，辦活動時當擺攤位的空間。
基市府推動城市開放空間改造計畫，選定在義一路、信一路、中正路三面合圍的文化中心廣場，鋪設人工草皮，打造民眾遊憩空間，為基隆港東岸城市生活注入新活力。
都市發展處長謝孝昆說，文化中心廣場是重要人行空間，東岸郵輪乘客下船後也常經過。廣場鋪面超過10年未重鋪，研究後決定鋪設人工草皮添加綠意，且更平整舒適，並提供更多元使用可能性，活化廣場。
臉書「回基隆」粉絲專頁有人貼文，指樂見城市開放空間改造計畫執行，但不能罔顧市民安全。文化中心廣場周圍車流量大，不適宜作為遊憩休閒空間。人工草皮鋪設後，緩衝空間不足，也危及孩童安全。
謝國樑表示，市府先前提供人工草皮鋪設完成後的模擬示意圖，「怕覺得不好看」，所以沒畫出車阻，其實原有「ㄇ」字型金屬材質車阻一直都會在，不會拿掉，沒有一天會消失。然後再花一點時間，設計立體、有造型、具造景功能的車阻取代原來的車阻。
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