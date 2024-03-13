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基隆文化中心廣場鋪草皮 挨批罔顧安全

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導
基市府提供文化中心廣場鋪設人工草皮摸擬圖，完成後會再設車阻，成為民眾遊憩空間。圖／基市府提供
基市府提供文化中心廣場鋪設人工草皮摸擬圖，完成後會再設車阻，成為民眾遊憩空間。圖／基市府提供

基隆市政府正在文化中心廣場鋪設人工草皮，讓民眾遊憩更舒適。有人質疑廣場旁道路車流量大，不宜作為遊憩休閒空間，除了會吸廢氣，孩童也可能衝到馬路上。市府都市發展處長謝孝昆說，草皮廣場周邊會設車阻防護，靠信一路側也會考慮退縮。

市府推動城市開放空間改造計畫，選定在義一路、信一路、中正路三面合圍的文化中心廣場，鋪設人工草皮，繼國門廣場人工草皮之後，打造另一處遊憩空間，為基隆港東岸城市生活注入新活力。

文化中心廣場目前已搭設圍籬，正在施工，預計22日完工。未來民眾到文化中心除了看展覽，欣賞演出，好天氣的日子也可以到廣場野餐，欣賞東岸城市景觀。

臉書「回基隆」粉絲專頁有人貼文「如此草率的東西，這座城市到底要出現多少？」表示樂見城市開放空間改造計畫執行，但並非罔顧市民安全，短視近利。文化中心廣場周圍車流量大，人行緩衝空間不足，不適宜作為遊憩休閒空間。

不少網友回應這篇文章，指地點不恰當，或是不解誰要在大馬路旁野餐？還有人說，現在很多家長都在滑手機，小孩沒人看顧，很容易衝出廣場被車撞上。

謝孝昆表示，文化中心廣場是東岸重要行人通行空間，也是郵輪乘客下船後行經之處。廣場鋪面超過10年未重新鋪設，鋪設人工草皮可添加綠意，更平整舒適，配合文化中心外的裝置藝術，可活化空間。人工草皮鋪設完成後，原有鋼製車阻會恢復原位，後續再優化，草皮會「圍在裡面」，仍是開放式廣場，行人可以自由穿越。市府很感謝有人提到緩衝空間設計，會讓草皮範圍退縮，提供足夠的人行空間。

基隆港

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