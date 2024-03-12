快訊

全英羽賽／扯...開賽行李還沒到 王子維穿「春日部防衛隊」練習服上場

大學操場驚見「工友」低頭吃草 校友揭逾20年內幕：校董養的

聽新聞
test
0:00 / 0:00

基隆文化中心廣場鋪草皮供遊憩 民憂吸廢氣、被車撞

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基市府提供文化中心廣場鋪設人工草皮摸擬圖，完成後會再設車阻，成為民眾遊憩空間，。圖／基市府提供
基市府提供文化中心廣場鋪設人工草皮摸擬圖，完成後會再設車阻，成為民眾遊憩空間，。圖／基市府提供

基隆市政府正在文化中心廣場鋪設人工草皮，讓民眾遊憩更舒適。有人質疑廣場旁道路車流量大，不宜作為遊憩休閒空間，因為除了會吸廢氣，孩童也可能衝到馬路上。市府都市發展處長謝孝昆今天說，草皮廣場周邊會設車阻防護，靠信一路側也會考慮退縮。

市府推動城市開放空間改造計畫，選定在義一路、信一路、中正路三面合圍的文化中心廣場，鋪設人工草皮，打造繼國門廣場人工草皮之後，另一處開放民眾遊憩空間，為基隆港東岸城市生活注入新活力。

文化中心廣場目前已搭設圍籬，正在施工，預計22日完工。未來民眾到文化中心除了看展覽，欣賞演出，好天氣的日子也可以到廣場野餐，欣賞東岸的城市景觀，讓基隆的城市生活愈來愈舒適、愈來愈方便、愈來愈多元。

臉書「回基隆」粉絲專頁有人貼文「如此草率的東西，這座城市到底要出現多少？」表示樂見城市開放空間改造計畫執行，但並非罔顧市民安全，短視近利。文化中心廣場周圍車流量大，人行緩衝空間不足，不適宜作為遊憩休閒空間。

不少網友回應這篇文章，指地點不恰當，或是不解誰要在大馬路旁野餐？還有人說，現在很多家長都在滑手機，小孩沒人看顧，很容易衝出廣場被車撞上。

謝孝昆表示，文化中心廣場是東岸重要行人通行空間，也是郵輪乘客下船後行經之處。廣場鋪面超過10年未重新鋪設，鋪設人工草皮可添加綠意，且更平整舒適，提供更多元使用的可能性，未來配合文化中心外的裝置藝術，活化廣場。

謝孝昆說，人工草皮鋪設完成後，原有鋼製車阻會恢復原位，後續再優化。草皮會「圍在裡面」，並仍是開放式廣場，行人可以自由穿越。市府很感謝有人提到緩衝空間設計，並在考量後讓草皮範圍退縮，提供足夠的人行空間。

基市府在文化中心廣場設圍籬鋪設人工草皮，完成後將可成為民眾遊憩空間。記者邱瑞杰／攝影
基市府在文化中心廣場設圍籬鋪設人工草皮，完成後將可成為民眾遊憩空間。記者邱瑞杰／攝影
基市府在文化中心廣場設圍籬鋪設人工草皮，完成後將可成為民眾遊憩空間。記者邱瑞杰／攝影
基市府在文化中心廣場設圍籬鋪設人工草皮，完成後將可成為民眾遊憩空間。記者邱瑞杰／攝影
基市府在文化中心廣場設圍籬鋪設人工草皮，完成後將可成為民眾遊憩空間。記者邱瑞杰／攝影
基市府在文化中心廣場設圍籬鋪設人工草皮，完成後將可成為民眾遊憩空間。記者邱瑞杰／攝影

基隆港

延伸閱讀

偽出國？國旅挨酸模仿異國景點 一票人籲發展「這在地特色」：文化中心

相關新聞

基隆文化中心廣場鋪草皮供遊憩 民憂吸廢氣、被車撞

基隆市政府正在文化中心廣場鋪設人工草皮，讓民眾遊憩更舒適。有人質疑廣場旁道路車流量大，不宜作為遊憩休閒空間，因為除了會吸...

海軍敦睦支隊造訪花蓮港 3軍艦開放登艦大批民眾參觀

海軍敦睦遠航訓練支隊今年度國內環島航訓，磐石、迪化、成功三艘軍艦今天靠泊花蓮港，開放民眾登艦參觀，磐石艦上設有擬真軍藝、...

基隆新打卡景點 外木山奇岩如「大烏龜」眼睛太傳神

繼八斗子海豹岩後，有民眾在基隆外木山海岸發現一塊奇岩，從側面望去，輪廓猶如大烏龜，「大眼睛」更是傳神，網友形容渾然天成，...

宜蘭賞螢活動起跑 14間農場店家推出好吃好玩套裝遊程

宜蘭賞螢秘境多，適合賞螢的休閒農場各具特色，縣政府整合14家農場推出賞螢系列活動，特別為賞螢客規劃食宿購物，縣府並且設計...

花蓮消防小隊長兒子獲孝心獎 長大想當藥劑師助人

雲林北港朝天宮首次在花蓮舉辦「孝心獎」頒獎活動，表揚24名學童。其中，北昌國小蔡裕鴻的父親，是殉職的花蓮消防局特搜大隊小...

1年前才練跑還同手同腳 花蓮逆風小子徐唯宸飆全國紀錄

花蓮明義國小徐唯宸參加全國青年盃，以0.02秒之差打破200公尺全國紀錄。教練蕭雅云透露，唯宸練跑才1年多，起初協調性不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。