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海軍敦睦支隊造訪花蓮港 3軍艦開放登艦大批民眾參觀
海軍敦睦遠航訓練支隊今年度國內環島航訓，磐石、迪化、成功三艘軍艦今天靠泊花蓮港，開放民眾登艦參觀，磐石艦上設有擬真軍藝、台灣精品等展區，民眾好奇欣賞展出的軍械，並體驗射擊，岸上海軍官校鼓號樂隊、陸戰樂儀隊和莒拳隊表演也很吸睛。13日同樣開放參觀，縣府仍提供免費接駁服務。
花蓮港是海軍敦睦艦隊環同航訓的第二站，磐石軍艦（油彈補給艦）、迪化軍艦（康定級飛彈巡防艦）及成功軍艦（成功級飛彈巡防艦）3艘軍艦靠泊在花蓮港，相當壯觀，許多民眾把握難得機會登艦，紛紛拿起手機拍照，縣長徐榛蔚也一早前往參加。
磐石艦是海上機動整補艦，船長達196公尺，泊靠在港內，幾乎感覺不到晃動，海軍在艦上設置文宣館，還有電競、台灣精品、原民、微縮模型、擬真軍藝館、國防館等10個展區，介紹台灣的國防自主、台灣之美、台灣精品、國防自主、人文藝術等，尤其擬真軍藝館有射擊體驗並展示多種槍械模型，很受歡迎，國艦國造專區也吸引不少民眾透過文字、圖片和模型，了解國防自主能力，軍艦駕駛台內部設施、搭載的雄風飛彈等武器，更讓民眾大開眼界。
海軍司令部政戰主任劉慶斌致詞時表示，敦睦支隊的遠航訓練，每年提供應屆畢業生實務訓練，培養未來海軍基層幹部，同時驗證並提升艦隊整體遠洋作戰能力，今年遠訓支隊還將訪問各個邦交國家。
敦睦艦隊12、13日靠泊花蓮港，接下來14、15日靠泊蘇澳港，16、17日靠泊基隆港，19、20日靠泊馬公港，22、23日靠泊台中港，24、25日靠泊安平港，上午9時至下午3時開放參觀，需攜帶中華民國國民身分證或可證明國民身分之具照片證件供驗證，縣府於12、13日上午8時30分至下午2時30分，在美崙田徑場及東大門規畫兩處免費接駁路線，每15分鐘一班車。
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