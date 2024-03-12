基隆新打卡景點 外木山奇岩如「大烏龜」眼睛太傳神

繼八斗子海豹岩後，有民眾在基隆外木山海岸發現一塊奇岩，從側面望去，輪廓猶如大烏龜，「大眼睛」更是傳神，網友形容渾然天成，太像了，基隆又有新打卡景點。

有網友日前在外木山海岸，發現一塊奇岩，從側面角度拍攝，外觀像是烏龜，拍攝者將照片上傳臉書（Facebook）社團「手機攝影教室」，提到「海邊發現大烏龜」，引起網友熱烈討論。

有網友稱讚拍攝者細心，才能發現新景點，也讚嘆大自然的鬼斧神工，這塊奇岩實在太傳神，應該加以保護，也有網友留言，奇岩像是大烏龜、大蜥蜴或變色龍。

1名男子今天仔細端詳這塊奇岩後表示，「跟我家養的象龜蠻像的」，相似度達70％至80％，輪廓實在太像，奇岩的「眼睛」部位和家裡飼養的象龜相比，感覺更大，有如Q版的象龜。