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跨齡共學營造城市綠洲 宜蘭大福新生農園榮獲景觀大獎

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭大福新生農園經由社區長者及志工打造而成，最近榮獲「第11屆台灣景觀大獎」社區營造/創生發展類–傑出獎，全國成績最優。圖／社會處提供
宜蘭大福新生農園經由社區長者及志工打造而成，最近榮獲「第11屆台灣景觀大獎」社區營造/創生發展類–傑出獎，全國成績最優。圖／社會處提供

廢棄不用的水利工作站空間經由政府補助材料，長者及志工動手打造成都市叢林中的美麗農園。宜蘭大福新生農園經由社區規劃師輔導，歷經多年整理，提報參加台灣景觀大獎評選，拿下社區營造／創生發展類的傑出獎，全國只有1名，績效最優，創下宜蘭社區或團體該項評選的最好成績，負責主辦的縣府社會處今在縣務會議接受表揚。

宜蘭縣社區規劃師駐地輔導計畫已經10幾年了，這次是宜蘭縣生活服務家促進協會加入計畫，協會附近有一處廢棄不用的水利工作站，周遭原本髒亂長滿雜草，經過當地長者與志工整理環境綠美化，煥然一新。

過程中，爭取宜蘭農田水利會（今農業部農田水利署宜蘭管理處）同意、由宜蘭市公所補助將閒置的水利站建物空間予以活化再利用，跨年齡層共同推動此事，實現共好家園。

社會處表示，經由社區規劃師輔導，引發社區居民對社區服務的許多想像，帶動討論進而達成共識，現在全面換新的工作站可以做為開會或推動樂齡活動的據點，至於工作站旁的「開心農園」從事友善栽種，包括農耕教作、親子共享和結合小學課程的教學活動。

宜蘭縣生活服務家促進協會完成的微型公共空間改造成果，名為「都市叢林中的大福新生農園-城市綠洲、共好家園」，最近榮獲中華民國景觀學會辦理「第11屆台灣景觀大獎」社區營造／創生發展類–傑出獎，全國最優，非常不容易。社會處長林蒼蔡上周前往台北領獎，今天在縣務會議接受公開表揚。

經過整理後的水利工作站與鄰近空間，全面大改造。圖／社會處提供
經過整理後的水利工作站與鄰近空間，全面大改造。圖／社會處提供
社區長者及志工動手清掃環境。圖／社會處提供
社區長者及志工動手清掃環境。圖／社會處提供
民眾很開心共同擁有的大福新生農園，可以推動農耕教作、親子共享學堂。圖／社會處提供
民眾很開心共同擁有的大福新生農園，可以推動農耕教作、親子共享學堂。圖／社會處提供

宜蘭 社區營造

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