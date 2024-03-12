跨齡共學營造城市綠洲 宜蘭大福新生農園榮獲景觀大獎

廢棄不用的水利工作站空間經由政府補助材料，長者及志工動手打造成都市叢林中的美麗農園。宜蘭大福新生農園經由社區規劃師輔導，歷經多年整理，提報參加台灣景觀大獎評選，拿下社區營造／創生發展類的傑出獎，全國只有1名，績效最優，創下宜蘭社區或團體該項評選的最好成績，負責主辦的縣府社會處今在縣務會議接受表揚。

宜蘭縣社區規劃師駐地輔導計畫已經10幾年了，這次是宜蘭縣生活服務家促進協會加入計畫，協會附近有一處廢棄不用的水利工作站，周遭原本髒亂長滿雜草，經過當地長者與志工整理環境綠美化，煥然一新。

過程中，爭取宜蘭農田水利會（今農業部農田水利署宜蘭管理處）同意、由宜蘭市公所補助將閒置的水利站建物空間予以活化再利用，跨年齡層共同推動此事，實現共好家園。

社會處表示，經由社區規劃師輔導，引發社區居民對社區服務的許多想像，帶動討論進而達成共識，現在全面換新的工作站可以做為開會或推動樂齡活動的據點，至於工作站旁的「開心農園」從事友善栽種，包括農耕教作、親子共享和結合小學課程的教學活動。