快訊

赴日旅遊注意！預約包車機場接送「暗藏陷阱」 5台人遇1狀況慘了

腸病毒就診人數攀十年新高 羅一鈞：4月起提前進流行期

美軍在台協助國軍訓練？遭澎湖醉男深夜痛毆 3名美籍壯漢身分曝光

海軍敦睦支隊靠泊花蓮港 縣府提供免費接駁車

中央社／ 花蓮縣12日電
海軍敦睦遠航訓練支隊12日靠泊花蓮港，磐石軍艦開放民眾參觀。中央社
海軍敦睦遠航訓練支隊12日靠泊花蓮港，磐石軍艦開放民眾參觀。中央社

海軍敦睦遠航訓練支隊今、明兩天靠泊花蓮港，開放民眾登艦參觀現役武器裝備及磐石軍艦文宣館，花蓮縣府提供免費接駁車服務。

遠航支隊環島航訓今天來到花蓮港，有海軍磐石軍艦（油彈補給艦）、迪化軍艦（康定級飛彈巡防艦）及成功軍艦（成功級飛彈巡防艦）3艘軍艦共同執行，3月陸續靠泊各港口開放民眾參觀。

今天上午泊靠花蓮港後，安排海軍官校學生鼓號樂隊、陸戰樂儀隊及莒拳隊演出，不少學校安排學生前往參訪，現場官兵耐心為民眾講解軍艦設備，民眾可穿梭在軍艦中一睹海軍裝備，也有軍眷把握機會到場探望好久不見的家人。

現場有人才招募專區，磐石軍艦文宣館則展示台灣國防自主、台灣精品、人文藝術等10個展區，吸引不少民眾拍照留念。

海軍司令部政戰主任劉慶斌中將致詞指出，每年透過遠航訓練提供應屆畢業生遠航實務訓練，藉此訓練培養未來海軍基層幹部，提升艦隊整體遠洋作戰能力。

劉慶斌指出，今年遠訓支隊將訪問各個邦交國家，利用靠泊港口的機會實施友好訪問，達到宣揚國威、宣慰僑胞目的。

花蓮縣長徐榛蔚出席開幕式致詞指出，花蓮有陸、海、空3軍鎮守，感謝遠訓支隊每年都靠泊花蓮港，讓花蓮民眾近距離看見國軍堅實力量，感謝國軍堅守崗位及使命。

海軍敦睦遠航訓練支隊今、明2天停靠花蓮港，上午9時至下午3時開放參觀，需攜帶身分證或可證明國民身分、具照片的證件入場。

為方便民眾前往，花蓮縣府上午8時30分至下午2時30分，在美崙田徑場及東大門夜市規劃免費接駁車，每15分鐘發車。

海軍敦睦遠航訓練支隊12、13日兩天靠泊花蓮港，磐石軍艦、迪化軍艦及成功軍艦3艘軍艦陸續開放民眾參觀。中央社
海軍敦睦遠航訓練支隊12、13日兩天靠泊花蓮港，磐石軍艦、迪化軍艦及成功軍艦3艘軍艦陸續開放民眾參觀。中央社

海軍司令部 花蓮 軍艦

延伸閱讀

陸國防部：將參與「安全紐帶-2024」中伊俄聯合演習

海軍敦睦支隊12、13日抵花蓮港 縣府提供免費接駁

馬文君罵他「軍火掮客」涉尹清楓命案 郭璽求償300萬判決結果曝光

台灣燈會高鐵燈區進入賞燈高潮 加碼1萬個小龍包鼓勵搭接駁車

相關新聞

宜蘭賞螢活動起跑 14間農場店家推出好吃好玩套裝遊程

宜蘭賞螢秘境多，適合賞螢的休閒農場各具特色，縣政府整合14家農場推出賞螢系列活動，特別為賞螢客規劃食宿購物，縣府並且設計...

花蓮消防小隊長兒子獲孝心獎 長大想當藥劑師助人

雲林北港朝天宮首次在花蓮舉辦「孝心獎」頒獎活動，表揚24名學童。其中，北昌國小蔡裕鴻的父親，是殉職的花蓮消防局特搜大隊小...

1年前才練跑還同手同腳 花蓮逆風小子徐唯宸飆全國紀錄

花蓮明義國小徐唯宸參加全國青年盃，以0.02秒之差打破200公尺全國紀錄。教練蕭雅云透露，唯宸練跑才1年多，起初協調性不...

宜蘭蘇澳溪分洪道工程昨公開徵求 7月招標、9月底決標

宜蘭蘇澳溪分洪工程是全國第二座分洪道工程，中央全額補助54億元，開闢長約2.3公里的分洪道，將蘇澳溪分洪至內埤海岸。代辦...

殯葬環境負評、納骨塔改建延宕 基市府逐步改善加速發包

基隆市立殯儀館小靈堂和冰櫃不足，空間環境不佳，民眾詬病多年。原有靈骨塔改建成「生命典藏館」工程延宕，成為市議會臨時會議員...

忽冷忽熱台東縱谷現稻熱病 專家籲把握防治時間

近日天氣忽冷忽熱，台東縣池上鄉和關山鎮監測到稻熱病發生，專家呼籲農友，插秧後30天是稻熱病防治重要時間點

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。