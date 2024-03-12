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1年前才練跑還同手同腳 花蓮逆風小子徐唯宸飆全國紀錄

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮市長魏嘉彥（左）今天到明義國小，頒贈跑鞋、運動衣物等，期勉徐唯宸接下來的賽事持續跑出好成績。記者王燕華／攝影
花蓮市長魏嘉彥（左）今天到明義國小，頒贈跑鞋、運動衣物等，期勉徐唯宸接下來的賽事持續跑出好成績。記者王燕華／攝影

花蓮明義國小徐唯宸參加全國青年盃，以0.02秒之差打破200公尺全國紀錄。教練蕭雅云透露，唯宸練跑才1年多，起初協調性不好甚至會同手同腳，但很自律，享受訓練過程並持續自我突破，跑出好成績；市長魏嘉彥、縣議員魏嘉賢今到校頒贈獎金、跑鞋，期勉他持續飆速，在體壇發光發熱。

身材瘦高的徐唯宸就讀明義國小，6年級已長到171公分，原本是籃球社，因為住在壽豐鄉常騎腳踏車，腳踝很有力，教練蕭雅云看上他的潛力，邀請加入田徑隊，5年級上學期才開始練跑，每天早自習、放學後，依教練課表各練1個小時。

蕭雅云堅持不揠苗助長，依照孩子生長曲線、身體能力作訓練規畫，考量唯宸協調性不好，入隊後專注練協調、敏捷跟速度，以60公尺短跑為主，唯宸一開始甚至還出現同手同腳的情況，後來愈來愈穩定，才開始嘗試100、200公尺，且多次在逆風下飆破紀錄，被稱為「逆風小子」。

「青年盃賽前根本沒有想到會破紀錄」她說，唯宸從去年到本月青年盃前一周，200公尺始終維持在24秒，青年盃前參加港都盃在100公尺、200公尺預賽、複賽和決賽屢破大會紀錄，但賽道比較硬，跑到腳底紅腫，靠意志力跑完，港都盃後把破紀錄目標放在5月全國小學田徑錦標賽，沒想到無壓力時，唯宸表現反而超過預期，青年盃跑出23秒77，一舉打破23秒79的全國紀錄。

徐唯宸笑說「不喜歡跑步有人在前面的感覺」，每次練到很累，就會想起教練說的「撐下去就會進步」；成為全國國小男童200公尺紀錄保持人他仍不滿足，5月全小錦100公尺盼再破紀錄，此外，7月將代表台灣參加在墨西哥舉行的國際少年運動會。

青年盃後不少外縣市開出優渥條件挖角，包括有防護員、一對一的體適能教練、專屬的筋膜放鬆，還有課後補習兼顧課業，蕭雅云說，站在教練立場，當然希望孩子能留在花蓮，接下花蓮田徑的棒子。

花蓮市長魏嘉彥、縣議員魏嘉賢今天到校頒贈獎金、跑鞋、運動衣物，期勉他持續進步，為花蓮也為台灣再創佳績。

縣議員魏嘉賢（左）今天到明義國小頒贈獎金，期勉徐唯宸再創佳績。記者王燕華／攝影
縣議員魏嘉賢（左）今天到明義國小頒贈獎金，期勉徐唯宸再創佳績。記者王燕華／攝影
花蓮市長魏嘉彥（左）、縣議員魏嘉賢（右）今天到明義國小，恭喜「逆風小子」徐唯宸跑出全國新紀錄。記者王燕華／攝影
花蓮市長魏嘉彥（左）、縣議員魏嘉賢（右）今天到明義國小，恭喜「逆風小子」徐唯宸跑出全國新紀錄。記者王燕華／攝影
花蓮市長魏嘉彥（左3）、縣議員魏嘉賢（右）今天到明義國小，頒贈獎金、運動鞋等，恭喜徐唯宸（右3）創下全國紀錄。記者王燕華／攝影
花蓮市長魏嘉彥（左3）、縣議員魏嘉賢（右）今天到明義國小，頒贈獎金、運動鞋等，恭喜徐唯宸（右3）創下全國紀錄。記者王燕華／攝影

教練 花蓮 青年

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