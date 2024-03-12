殯葬環境負評、納骨塔改建延宕 基市府逐步改善加速發包

基隆市立殯儀館小靈堂和冰櫃不足，空間環境不佳，民眾詬病多年。原有靈骨塔改建成「生命典藏館」工程延宕，成為市議會臨時會議員問政焦點。市長謝國樑說，會再調整經費提升殯葬服務品質，生命典藏館也會加快進度，盼在2026年完工。

市議會臨時會討論市政案時，要求市府說明市立殯葬管理所精進改善作為，此外納骨塔重建案延宕也造成民怨，要求說明進度和完工時間。有議員說，市府要更加努力，讓亡者最後一哩路走得安心。

議員提出的殯儀館缺失包括小靈堂太少，空間太小，讓往生者家屬很不方便。冰櫃嚴重不足，遺體到了之後，有的要等2天以上，增加費用相當無奈。還有空調不足、禮廳及家祭室雜亂漏水等環境缺失，「大日子」時停車問題嚴重，民眾有諸多抱怨。

國民黨市議員俞叁發說，生命典藏館新建工程進度已落後2年多，一定要加快，納骨塔的需求很迫切。民進黨市議員施偉政表示，南榮公墓有私人家族塔位，後世子孫無力維護，市府透過墓政管理聯繫處理，活化土地並尋覓興建生命典藏館2館土地。

市府民政處長張淵翔表示，殯葬管理所已汰換部分家祭室、小靈堂破損髒汙的輕鋼架天花板，天花板龜裂部分也已修補完成。崇仁廳和小靈堂間的雨遮已在去年12 月27日完工，讓參加告別式民眾少受風雨之苦，18號家祭室旁通往慈暉廳雨棚破損部分也已更新。

殯葬管理所也逐步改善室內外環境，陸續完成家祭室第1至10號牆面粉刷，第1至4號客梯及5、6 號貨梯清洗、除鏽，冷氣、電風扇外觀和洗手槽、天花板、窗戶也完成清潔維護，後續會增加巡檢，並已申請3名社會勞動役男投入除草、環境整理、綠美化等工作。

張淵翔說，生命典藏館新建工程總經費近5億2000萬元，預在納骨塔原址拆除重建地下1樓、地上6樓建築物，今年1月31日上網公告招標，預計3月辦理評選會議決標，工期750個日曆天，預計2026年5月完工。

臨時會討論過後，議長童子瑋做成結論，促請殯葬環境設施尚未改善部分，殯葬所應定時巡檢、有效維護，並全面清查南榮公墓墓區土地，重新檢討規畫。生命典藏館工程嚴重延宕，造成市民不便及權益受損，市府應檢討行政效率不彰、管理疏失，儘速提供市民緬懷先人的優質追思場所。