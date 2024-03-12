守護師生健康 花蓮入校施打COVID-19疫苗

守護師生健康、完善保護力，提升學童群體免疫力，花蓮縣衛生局結合教育處調查，媒合疫苗合約院所入校接種，即日起至4月12日醫療團隊將到縣內159所學校施打COVID-19疫苗。

依據疾管署監測資料，近期國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情處高原期，社區主要流行病毒株為JN.1，併發症病例中未曾接種新冠XBB疫苗者占97%以上。研究顯示，現有XBB疫苗對目前流行的變異株皆有保護力，且對於輕症預防效果佳，接種疫苗後約需2週才具有保護力。

花蓮縣衛生局發布訊息表示，衛生局結合教育處調查有意願讓醫療團隊入校施打新冠疫苗的學校，共有29間幼兒園/所、94所國小、24所國中、12所高中共159所，同意施打的學童有1萬6865人，媒合合約院所協助入校接種。

花蓮衛生局長朱家祥表示，為提升學童保護力及達到群體免疫，如符合COVID-19疫苗接種者，應盡快完成接種達完善保護力；學童若未能於學校施打疫苗，請攜帶黃卡及健保卡由家長陪同至合約院所施打。

衛生局呼籲尚未接種新冠XBB.1.5疫苗的鄉親，尤其是長者和幼童，盡快前往醫療院所接種疫苗，以提升保護力，相關資訊可上花蓮縣衛生局網站查詢。