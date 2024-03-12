宜蘭推出主廚入校 午餐更美味

食安風暴導致部分原料無法使用，宜蘭縣府推出「主廚入校」陪伴校廚做料理，第一波有4所國中小學，每校由主廚入校3天，以安全的當地食材，煮美味營養午餐。

根據112學年上學期全縣學童營養午餐滿意度調查，部分青菜剩食量偏多；最近因蘇丹紅風波，各校營養午餐暫停使用辣椒粉及咖哩粉，其中用咖哩製成的咖哩雞等料理又是學生最愛，食安問題下，有些家長擔心孩子午餐吃不飽。

為精進廚藝、提升風味，宜蘭縣政府與財團法人灃食公益飲食文化教育基金會、宜蘭縣萬得福食藝推展協會合推「學校午餐廚藝精進計畫」，透過主廚陪伴指導校廚精進烹調，經由營養及食農教育建立對食物來源、均衡飲食及珍惜食物觀念。

第一波挑選4所學校集中式廚房，包括南屏、凱旋、蘇澳國小及五結國中試辦，從3月中到5月底邀請烹飪經驗豐富或知名飯店主廚入校輔導校廚團隊，從驗收食材到供應午餐，總共入校3次完整工作陪伴，找出最適合的烹飪工具及料理技巧。

昨天由蘭陽烏石港海景酒店行政主廚林錦成示範「南瓜風味釀豆腐」，食材簡便容易取得，以南瓜泥拌炒黃澄澄的滑溜豆腐，色澤像咖哩，加入毛豆點綴，層次風味都比咖哩好吃，讓小朋友自然而然吃下蔬食與豆腐。

縣府也要求各校這學期利用第四堂課，師生一起認識廚房環境與流程、認識蔬菜親手種植蔬菜等，並在教室進行營養教育小遊戲，再一起享用午餐，把食農教育、低碳里程概念融入課程，讓學生午餐吃得安心、吃出健康。