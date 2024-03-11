司機罵乘客、過站不停？ 基市公車處公布影像查非事實

基隆市公車處2名公車駕駛員，分別被人投訴辱罵乘客及過站不停。公車處今天公布相關公車行車記錄器畫面，表示經過調查，投訴內容並非事實。公車處提醒民眾搭車不要聚在車門附近，在公車站等車民眾也請招手，幫助司機辨識乘客需求。

基隆市公車處導入「神秘稽核制度」，受理乘客投訴案後，適時公布調查結果，駕駛員有優良事蹟給予表揚，若有缺失也會懲處，希望透過這項新措施，更能兼顧公車處同仁與乘客權益。

有人向公車處反映2月23日下午5點52分搭乘104線公車時，許姓駕駛員辱罵乘客，還對車外行人罵髒話。公車處調閱相關時段行車影像，當乘客上車後，許姓駕駛員有開口請民眾向車內移動，並無辱罵乘客等服務態度不佳情形。

103線公車賴姓駕駛員則被人反映2月27日晚上9點27分，行駛途中過站不停。公車處也調閱當時的行車記錄器畫面，查證當時在候車站，並沒有民眾揮手示意要搭乘公車。

公車處總站長鄭文彭說，在繁忙的交通時段，公車人流眾多，如果車內乘客集中在車門附近，將會造成想上車的乘客無法順利進入車廂，影響公車運行效率，也帶給其他乘客不便。民眾搭乘公車，希望能夠往車內走，挪出更多空間給新上車的乘客，共同維護公共交通秩序，提升公車服務品質。