聽新聞
test
0:00 / 0:00
司機罵乘客、過站不停？ 基市公車處公布影像查非事實
基隆市公車處2名公車駕駛員，分別被人投訴辱罵乘客及過站不停。公車處今天公布相關公車行車記錄器畫面，表示經過調查，投訴內容並非事實。公車處提醒民眾搭車不要聚在車門附近，在公車站等車民眾也請招手，幫助司機辨識乘客需求。
基隆市公車處導入「神秘稽核制度」，受理乘客投訴案後，適時公布調查結果，駕駛員有優良事蹟給予表揚，若有缺失也會懲處，希望透過這項新措施，更能兼顧公車處同仁與乘客權益。
有人向公車處反映2月23日下午5點52分搭乘104線公車時，許姓駕駛員辱罵乘客，還對車外行人罵髒話。公車處調閱相關時段行車影像，當乘客上車後，許姓駕駛員有開口請民眾向車內移動，並無辱罵乘客等服務態度不佳情形。
103線公車賴姓駕駛員則被人反映2月27日晚上9點27分，行駛途中過站不停。公車處也調閱當時的行車記錄器畫面，查證當時在候車站，並沒有民眾揮手示意要搭乘公車。
公車處總站長鄭文彭說，在繁忙的交通時段，公車人流眾多，如果車內乘客集中在車門附近，將會造成想上車的乘客無法順利進入車廂，影響公車運行效率，也帶給其他乘客不便。民眾搭乘公車，希望能夠往車內走，挪出更多空間給新上車的乘客，共同維護公共交通秩序，提升公車服務品質。
公車處長楊華中表示，基隆市公車服務路線遍布城市各行政區，駕車員開車時，有時無法準確辨識乘客是否需要搭乘，尤其是在繁忙路段或人流眾多地方，可能導致錯過乘客或者無法停靠情況發生。楊華中建議民眾搭乘公車時要主動招手示意，不僅可以幫助司機準確辨識乘，也能夠提高公車運輸效率，確保乘客準時抵達目的地。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言