民團罷免基隆市長謝國樑行動 3天累計1300份提議

公民團體「山海公民拆樑行動」8日展開第1階段罷免基隆市長謝國樑，行動發言人林茵茵表示，今天共收到800份提議書，加上先前的500份，總共1300份，非常有機會能成案。

林茵茵表示，團隊希望能在第1階段至4月初期間，就能募集到第2階段連署所需人數（3萬792人）；至於第1階段提議，送件會以3500份為目標，第2階段則設定4萬份連署為目標。

林茵茵指出，團隊成員都是一般上班族和學生，未來也沒有想要從政，團隊成員先前彼此不認識，是為了罷免謝國樑而聚集，她相信以市民對謝國樑的怨氣，和參與罷免的人潮來看，罷免非常有機會能成案。

林茵茵表示，國民黨擬反制罷免民進黨基隆市議員「對我們來說是完全沒關係」，因為團隊不是民進黨的側翼，只是認為謝國樑不適任基隆市長，國民黨的反制，只會讓其覺得是想要「上綱」為藍綠惡鬥。

林茵茵說，如果市民對民進黨基隆市議員有意見，罷免是公民的權利，國民黨當然可以提出罷免。