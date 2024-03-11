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罷免謝國樑連署 市府：以市政為主

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導

「山海公民拆樑行動」臉書粉專日前啟動罷免基隆市長謝國樑連署，到昨天累計設立4處收件或受理連署站點。發起人之一女大生林茵茵昨說，觀察基隆人怨氣及近兩天連署人潮，非常有機會成案。謝陣營回應，目前以市政為主；國民黨陣營日前宣布發動罷免民進黨議員反制，昨也趨低調，避免激化雙方支持情緒、炒熱議題適得其反。

罷免案領銜人戴璟安今年28歲，目前擔任長照2.0社工。林茵茵擔任媒體聯絡人，是世新大學口語傳播暨社群媒體學系學生。林說，發起團隊成員是一般上班族跟學生，未來也不想從政，只是為罷免謝國樑案站出來。

2022基隆市長選舉人數為30萬7913人，依公職人員選舉罷免法規定，罷免案第1階段提議人數要1%以上，至少要3080人；第2階段連署人數需原選舉人總數10%以上，要3萬792人；成案後第3階段投票，同意票多於不同意票，且同意票要7萬6979票才通過。

林茵茵表示，啟動罷免行動前已在網路提供表單開放給民眾，9、10日各設2處，其中1處提供收件服務，其他3處接受連署，前晚連署書已達500分，昨已達1300分。團隊第1階段以3500分為目標，第2階段希望超過4萬分，成案後由選民決定謝國樑去留。

國民黨基隆市黨部日前發動罷免5名民進黨市議員反制，林茵茵說，「拆樑」團隊只是覺得謝國樑不適任基隆市長，如有人對議員有意見，罷免是公民的權利，當然可以發動。

據了解，基隆藍營對有人罷免謝國案頗有微詞，罷免綠營市議員反制行動持續串聯。只是謝國樑日前請國民黨基隆市黨部不要再推動，藍綠雙方情緒都要緩和下來，市黨部決暫時按兵不動。

罷免 謝國樑

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