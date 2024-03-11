NET再登廣告嗆聲 基隆市府：冷飯亂炒

基隆東岸廣場經營權易主，原負責其中商場營運的主富服裝公司（NET）今又在報紙刊登廣告，條列入庫金額、維護重置經費和基隆市政府底標，凸顯自家開出的條件遠優於得標廠商微風。基隆市府回應，評選共有6項目，好比考試，有學生不管總成績多少，說國文考第1名就要念北一女、上台大，不是很奇怪嗎？NET要求市府公布4家投標廠商甄審文件，取信於民。

基隆市前市長林右昌任內辦理東岸廣場招商，大日開發公司得標後，引進NET為協力廠商，並增建2至4樓建築空間，NET主張出資興建擁有產權。市府則依與大日的契約內容，整棟建物都歸市府所有，日前完成產權作業，將2至4樓登記在市府名下，NET指登記作業違法。

NET今天具名在報紙刊登廣告，7周來，這已是NET第3度在報紙登廣告，列舉東岸廣場招標案固定權利金、土地租金、輿情費和變動權利金各項目，市府開出的底標及微風、NET投標金額。內容顯示微風都以底價開價，1年繳給市府3835萬元，和市府底標一樣，NET則是8361.8萬元，足足是微風開價的2倍多，多出4526.8萬元，卻未得標。

NET也在廣告中列入20年維護重置經費，市府底標是1.5億元，微風開出2.9億元，NET則是開出4.08億元，比微風多出1.18億元。NET還特明註明，招標條件未包括「媒體通路回饋金」、「以上如有出入，請基隆市府指正」。

NET又刊廣告，基隆市政府委任顧問律師葉慶元質疑是「輸了不認輸」、「冷飯亂炒」。NET廣告僅列出財務項目，但東岸招商明明依6個項目評選，包括團隊組織架構及相關促參管理實績經驗（20%）、設備設施增改建和修整建計畫（20%）、營運計畫（25%）、財務計畫（20%）、創新及公益事項（5%）、簡報及答詢（10%），NET說「我這個贏了，所以我就贏，沒有人這樣比吧？」

葉慶元還舉例，考試考6科，國文冠軍就說要念北一女，或說就要上台大，「這不是笑話嗎？」東岸廣場招商案幾乎已經塵埃落定，NET又冷飯「亂」炒，不管總成績多少，這不是很奇怪嗎？

NET委任律師陳義文則反駁，市府先前說招商年限訂20年，是考量廠商回收財務計畫，現在為何又說財務計畫不重要？市府說NET沒有執行實績是謊言，因NET與大日共同建設、經營東岸8年，市府每年評估績效都是優良，要求市府公布4家投標廠商甄審文件，取信於民。