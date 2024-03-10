國民黨窮到不行 宜蘭新春團拜人潮爆棚全靠他自掏腰包

國民黨各縣市黨部窮到不行，必須仰賴縣市黨部主委自謀財源，宜蘭縣黨部前主委張建榮卸下職務後，暫由副主委林明昌代理，今天舉辦新春團拜，林號召近700人到場，把縣議會1樓大廳擠滿，滿滿人潮讓黨主席朱立倫感動，謝謝前主委長年犧牲奉獻、代理主委自掏腰包。

今年初的總統及立委選舉，國民黨在宜蘭敗選，朱立倫今天出席宜蘭縣黨部在議會舉辦的新春團拜，感謝大家在競選期間幫忙，選舉雖不如意，但也盡力了。

他說，感謝縣黨部主委張建榮這7，8年來的犧牲奉獻，縣黨部才能繼續耕耘紮根地方，雖然張建榮在1月底提出辭呈，中央仍要表達感謝之意；新的代理主委林明昌雖是看守內閣，但從這次新春團拜的規模及動員能量來看，可以看出林明昌的用心，在黨部經費這麼拮倨的情形下，還能個人自掏腰包，出錢支付新春團拜的全部開銷，難能可貴。

據了解，國民黨沒有資源，擔任國民黨縣黨部主委的人要支付人事開銷及辦公室水電支出，在這次新春團拜之前，縣黨部寄出約600百封通知信函，今天到場十分踴躍，團結底氣仍在，光是餐盒與禮品就發出將近700份，開銷都由代理主委林明昌支付。

朱立倫話鋒一轉，提到宜蘭縣黨部新主任委員人選，中央審慎評估再做遴聘，黨是輔選機器，更需要黨員及廣大群眾的支持愛護，才能贏得勝選，獲得為選民服務的機會，國民黨要爭取年輕族群的支持認同，妥善經營新媒體時代的來臨，善用手機LINE功能，才能贏得每一場選戰勝利。